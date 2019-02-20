Gmail Android uygulamasında göze çarpan bir değişiklik fark edildi.

Bugün Android cihazınızdaki Gmail uygulamasında bir değişiklik olduğunu fark edebilirsiniz ve uygulamayı açtığınızda güneş gözlüğü takmanız gerekebilir. Bunun nedeniyse uygulamanın, Google'ın parlak beyaz materyal tasarımıyla güncellenmesi.

Bugün, Gmail’i ilk defa açtığınızda Gmail logosunu, ardından "Favori e-postanız yepyeni bir görünüme sahip" yazan bir alanı görebilirsiniz. Bu ekrandan sonra ise size üç farklı seçenek sunuyor: "Standart, Konforlu ve Kompakt."

Yapacağınız seçime göre, gelen kutunuza ilk baktığınızda herhangi bir kaydırma yapmadan ne kadar çok e-posta görebileceğiniz belirleniyor. Ayrıca seçiminizi istediğiniz zaman uygulamanın genel ayarları kısmından değiştirebilirsiniz. Orada bulamayacağınız önemli bir şey ise karanlık mod için bir seçenek. Google, parlak beyaz arka planın retinanızda bir delik açmasını önlemek için materyal tasarım ile güncellediği uygulamaların çoğuna bunu eklemişti.

Gmail’in daha parlak görünmesinin yanı sıra, artık sayfanın üstündeki arama çubuğunun sağ tarafında bulunan simgeye dokunarak hesaplar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca Google hesabınızı yönetebilir veya o menüden başka bir Gmail hesabı ekleyebilirsiniz.