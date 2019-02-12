Gmail’in Sağ Tık Menüsüne Tonla Yeni Özellik Geliyor

Gmail’de maillere sağ tıklandığında çıkan menüye pek çok yeni özellik ekleneceği duyuruldu.

Google, Gmail’de bazı önemli değişiklikler yapacak. Bu değişikliklerin en önemlisi de sağ tık menüsünde bulunan seçeneklerin arttırılması olacak.

Gmail’in sağ tık menüsünde şu anda yalnızca üç seçenek bulunuyor. Bu seçenekler arşivle, okunmadı olarak işaretle ve sil seçeneklerinden ibaret.

Google’dan yapılan açıklamaya göre, sağ tık menüsüne yeni özellikler eklenecek ve bu menü çok daha işlevsel hale gelecek.

Yeni menüde toplamda 12 farklı opsiyon var. Bu özelliklerin listesi şu şekilde: Cevapla, Hepsini Cevapla, İlet, Arşivle, Sil, Okunmadı Olarak İşaretle, Sessize Al, Taşı, Etiketle, Sustur, Aynı Göndericiden Gelen Mailleri Bul ve Yeni Pencerede Aç. Ek olarak, sohbet görünümünün kapalı olduğu durumlarda, aynı konuya sahip bütün mailleri bulmak mümkün.

Özellikle sık sık mailler ile çalışan kişilerin sık kullandığı bu menüye yeni eklenen özellikler, Gmail kullanımını oldukça kolaylaştıracak. Artık çok sayıda maili tek bir klasöre taşımak ya da iki maili yan yana açarak karşılaştırmak mümkün olacak.

Yeni özelliklere Gmail’in üst tarafta bulunan araç çubuğundan ve üç nokta ile gösterilen ayarlar menüsünden ulaşmak mümkün olsa da sağ tıklama menüsü işlemleri çok daha hızlandıracaktır.

Yeni özellik herkes için standart olacak ve G Suite kullanıcıları için pazartesi gününden itibaren kullanılabilir olacak. Özelliğin etkinleştirilmesi parçalı olarak gerçekleştirileceği için ilk günden yeni menüye ulaşamayabilirsiniz. Bütün Gmail kullanıcılarının bu özelliğe ne zaman kavuşacağı ise bilinmiyor.