Gmail'in Akıllı Cevaplama Özelliği Ne Kadar Akıllı?

İş hayatının yoğunluğu ve stresi içinde bir de gelen mailleri hızlıca yanıtlamak bazen oldukça zor olabiliyor. Gmail, bu durum için akıllı cevaplar üreten bir algoritma geliştirdi. Peki Gmail'in bu uygulaması gerçekte ne kadar akıllı?

Teknoloji, insanların hayatlarını kolaylaştırmak için büyük yenilikler getiriyor. Bazen çok daha büyük etkileri olan sonuçlarla karşımıza çıkıyor, bazen de pratik yöntemlerle bizlere zaman kazandırıyor. İşte Gmail'in akıllı mail cevaplama özelliği de bu pratik çözümlerden bir tanesi. Peki bu uygulama gerçekten de adında söz edildiği gibi "akıllı" mı?

Gmail'in akıllı cevaplama özelliğinin, ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve ne kadar doğru önerilerde bulunduğunu test etmek amaçlı bir çalışma gerçekleştirildi.The Guardian gazetesinin haberine göre,1 hafta boyunca gelen tüm maillerin Gmail önerileri ile cevaplandığı bu çalışmada "akıllı yanıtlama" özelliği geçer not aldı ancak...

Yapılan çalışmanın sonucunda Gmail'in akıllı asistanının, gelen maillerin içeriğini algılamakta oldukça başarılı olduğu tespit edildi. İçerikte sorulan sorulara alternatif yanıtlar üretebilen, size de bu yanıtlardan bazılarını seçme fırsatı veren özelliğin olumsuz yanı ise çok sıradan olması. Çalışmanın sonucunda belirtildiği üzere, oluşturulan yanıtlar doğruluk açısından yeterli olsa da o kadar monoton ki, bir süre sonra kiminle ne konuştuğunuzu bile unutturacak cinsten. Sonuç olarak teknik anlamda başarılı bulunan bu hizmet, içerik anlamında kullanıcıları pek de memnun etmemiş gözüküyor.