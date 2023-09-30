Göbeklitepe ve Karahantepe bölgelerinde yapılan kazılar sonucunda birbirinden farklı heykellere ve kalıntılara rastlandı. Boyalı heykel ise bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ne kadar bilgi bulursak bulalım, konu insanlık tarihi olunca karşımıza sürekli yeni bir bulgu daha geliyor. Göbeklitepe de bu bulguların çıkış noktalarının en önemli olanlarından. İnsanların daha alet kullanımında bile acemi olduğu düşünülen yıllarda yapılmış olan Göbeklitepe, yalnızca mimarisi ile değil, aynı zamanda üzerinde çalışmalar yapıldıkça ortaya çıkan bulgularla da insanlık tarihini aydınlatmaya devam ediyor.

Son çalışmalarda ise Göbeklitepe ve Karahantepe alanlarında yapılan kazılarda iki adet heykel bulundu. Özellikle Karahantepe’de bulunan insan heykeli, yapıldığı döneme nazaran oldukça gerçekçi olmasıyla dikkat çekiyor. Göbeklitepe’deki de bir hayli ilginç.

Bir insan ve bir tane de yaban domuzu heykeli bulundu.

Karahantepe’deki insan heykelinden başlayalım. Gerçekçi bir yüz ifadesine sahip olan bu heykel, 230 santimetre (2,3 metre) yüksekliğinde. Bir sekinin içine sabitlenmiş hâlde bulunan heykelin üstündeki kaburga, omuz ve omurga kemikleri dikkat çekiyor. Bu heykelin bulunduğu alanda bir akbaba heykeli ve taş tabaklara da rastlandı.

Göbeklitepe’de ise gerçek boyutlarda bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılarının olması da söz konusu heykelin, o dönemden günümüze kadar ulaşabilen ilk boyalı heykel olduğu anlamına geliyor.

Aşağı yukarı 1500 yıllık tarihi süreci içinde barındıran Göbeklitepe, görünüşe göre böylesine önemli gizemleri karşımıza çıkarmaya devam edecek. Sadece Göbeklitepe de değil. Zira Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen kazı çalışmalarında çeşitli insan ve hayvan heykelleri ortaya çıkarıldı.

Göbeklitepe'nin neden bu kadar önemli olduğunu öğrenmek için alttaki içeriğimize göz atabilirsiniz.