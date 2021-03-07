İTÜ'nün Uluslararası Öğrenci Zirvesi GOBI, 8 Mart'ta Başlıyor

İTÜ bünyesinde bu yıl 13.'sü düzenlenecek uluslararası öğrenci zirvesi GOBI, bu yıl 8-9-10 Mart tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Katılımcılara sertifika verilecek olan etkinlik hakkında daha fazla detaya ulaşmak için içeriğe göz atabilirsiniz.

12 yıldır "Bu Bir Hayal Ürünüdür!" mottosuyla yola çıkan, 2009 yılında Avrupa’nın en büyük öğrenci zirvesi ödülüne layık görülen, İTÜ’nün ilk uluslararası öğrenci zirvesi GOBI (Global Opportunities in Business and Investment), bu yıl 8-9-10 Mart tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Başladığı yıldan beri dünyanın dört bir yanından katılan öğrencilerle dünyadaki trendleri ve fırsatları en doğru şekilde aktarmayı amaçlayan uluslararası bir organizasyon olan GOBI, 13. senesinde yepyeni bir boyut kazanarak "Kalıpları Yıkıyoruz" konseptiyle ve 3 farklı alt başlığı ile herkese farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

GOBI'de neler konuşulacak?

13. GOBI etkinliği; 'Cinsiyet Eşitsizliği', 'Ütopya' ve 'İnovasyon' ana başlıkları altında gerçekleştirilecek. Etkinlik akışı ise şu şekilde olacak:

8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek panelde cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyet kalıplarının gereksizliği, bunların artık günümüzde bir önemi olmaması gerektiği, kadının da erkeğin de iş hayatında cinsiyetten bağımsız her alanda ve meslekte var olabileceği konuları işlenecek.

gerçekleştirilecek panelde cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsiyet kalıplarının gereksizliği, bunların artık günümüzde bir önemi olmaması gerektiği, kadının da erkeğin de iş hayatında cinsiyetten bağımsız her alanda ve meslekte var olabileceği konuları işlenecek. 9 Mart'ta günümüzde gerçekleşen en güncel inovasyonlar konuşulacak.

günümüzde gerçekleşen en güncel inovasyonlar konuşulacak. 10 Mart'ta ise farklı konularda ütopyalar yaratılacak ve "Bu ütopyalar gerçek olsaydı hayatımız nasıl şekillenirdi?" şeklinde bir bakış açısıyla yaklaşılacak.

13. GOBI etkinliğinde kimler var?

Uluslararası zirve bu yıl 8-9-10 Mart tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Etkinlikte çeşitli ülkelerden "Gobist" adı verilen yabancı öğrenciler de bulunacak ve kendilerine Türk kültürü tanıtılacak. Paneller gerçekleştikten sonra gün sonlarında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Netleşen konuşmacılardan bazıları ise şöyle:

RollsRoyce -Görkem Kiriş Gümüşel ""Sivil Havacılıkta Yeni Teknolojiler ve İnovasyon"

-Görkem Kiriş Gümüşel ""Sivil Havacılıkta Yeni Teknolojiler ve İnovasyon" Georg Kell "Sustainable Intelligence"

"Sustainable Intelligence" Myles Allen "How To Stop Global Warming"

"How To Stop Global Warming" Itay Talgam "A World Without The Music"

"A World Without The Music" Sıddıka Demir "Advance Women, Advence Equality"

"Advance Women, Advence Equality" Rayka Kumru "Konuşulmayanları Konuşmak"

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.