İkonik God of War oyunlarının remastered versiyonları bir süredir konuşuluyordu. Şimdi ise çıkış tarihileriyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Ekim ayında ortaya atılan iddialar, Yunan mitolojisi temalı eski ikonik God of War oyunlarının remastered versiyonlarının geleceğini öne sürmüştü. Geçen ay ise bu versiyonların şubattaki etkinlikte geleceği ifade edilmişti. Ancak bu gerçekleşmedi.

Şimdi ise God of War Greek saga remastered versiyonun çıkış tarihine dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre serinin 20. yılında yenilenmiş versiyonun duyurulduğunu görebiliriz.

22 Mart'ta duyurulabilir

İddia, doğru çıkan oyun sızıntılarıyla bilinen Jeff Grubb’dan geliyor. Aktardığına göre ikonik 3'lemenin 20. yılına denk gelen 22 Mart tarihinde remastered versiyonların geldiğini görebiliriz. İlk God of War oyunu, PS2 için 22 Mart 2005’te Kuzey Amerika’da çıkmış ve ikonikleşen seriyi başlatmıştı. Daha sonra yine Yunan mitolojisi temalı God of War 2 ve 3'ü görmüştük.

Yenilenen versiyon hakkında bildiklerimiz bu kadar. Ancak oyunların grafiklerinin iyileştirilerek günümüze uyarlanacağını tahmin edebiliriz. Aynı zamanda oynanışta da iyileştirmeler yapılacaktır. Daha önce seriden bazı oyunların PS3 ve PS4 için remastered versiyonlarının geldiğini görmüştük. Şimdi ise PS5’e gelecekler.

Eski seride Yunan mitolojisini, 2018'de başlayan günümüzdeki seride ise İskandinav mitolojisini odağına alan God of War’ın yakında bir dizisinin de gelmesi bekleniyor. Bu dizi, Amazon Prime Video’da yayımlanacak. Henüz onun da detayları belli değil.