Ortaya çıkan yeni iddialara göre Sony, eski God of War oyunlarının yer aldığı God of War Greek Saga Remastered paketinin üzerinde çalışıyor.

Ortaya çıkan ve serinin hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişmeye göre Sony, popüler God of War serisinin Yunan mitolojisi dönemine ait oyunlarının yeniden düzenlenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir.

Daha önce sızıntılarıyla adından söz ettiren Lunatic Ignus’un paylaştığı gelişmeler bu olasılığı güçlendiriyor. Ignus’a göre Nixxes Software, aralarında God of War: Ascension'ın da dâhil olduğu eski God of War oyunlarını God of War Greek Saga Remastered paketiyle PC'ye portluyor.

God of War Greek Saga Remastered hangi oyunları içerecek?

İddialara God of War Greek Saga Remastered, serinin 20. yılına özel olarak 2025'in Mart ayında duyurulacak. Paketin içerisinde orijinal God of War, God of War 2, God of War 3, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta ve God of War: Ascension gibi efsanevi yapımlar yer alacak. Günümüzde artık eskimeye yüz tutan bu oyunlar, PlayStation 2 ve PlayStation 3 döneminde büyük ses getirmiş ve God of War serisinin dünya çapında tanınmasına öncülük etmişti.

Her ne kadar bu söylentiler heyecan uyandırsa da resmî bir açıklama şimdilik yok. Nixxes Software daha önce Horizon Zero Dawn Remastered’ın ardından başka bir birinci parti projenin Remastered sürümü üzerinde çalıştığını belirtmişti.

Öte yandan Santa Monica Studio’nun God of War serisi için yeni bir oyun üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Stüdyonun 2018 yılında çıkan God of War ve 2022 yılında çıkan God of War: Ragnarök'ün devamı niteliğinde yeni bir oyun üzerinde çalışıyor olabileceği söyleniyor. Şirket geçtiğimiz günlerde God of War serisinin savaş sistemleri ve mekanikleri hakkında tecrübeli birini işe almak için ilan vermişti.

Peki siz yeni bir God of War oyununu mu yoksa eski oyunların Remastered sürümlerini içeren bir paketi mi tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.