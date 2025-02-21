PlayStation özel oyunları yıllardır PC'ye gelmeye devam ediyor ve bu stratejinin temel nedeninin eski PlayStation Başkanı açıkladı.

Sony Interactive Entertainment'ın eski başkanı Shuhei Yoshida, PlayStation özel oyunların her geçen yıl yenilerinin PC'ye gelişinin arkasındaki sır perdesini araladı.

Sacred Symbols podcast'inde konuşan Shuhei Yoshida, PC portlarının Sony için önemli avantajlar sağladığını söyledi. Yoshida'ya göre bu kararın arkasındaki asıl neden, konsola sahip olmayan geniş bir kitleye erişmekle ilgili.

Kararın temel nedeni ekosisteme yeni oyuncular katmak

Özellikle Çin gibi büyük bir PC oyun pazarına sahip ancak konsol kullanımı düşük ülkelerde bu strateji ciddi bir fayda sağlıyor ve böylelikle Sony'nin ekosistemine daha fazla oyuncu katılıyor.

"Bu oyunlarla yeni kitlelere ulaşabiliriz. Eğer bir seriyi sevip bağlanırlarsa, yeni oyun çıktığında bir PlayStation konsolu satın almayı düşünebilirler."

Ancak işin bir de finansal boyutu var. Shuhei Yoshida'ya göre PC portları, sıfırdan bir oyun geliştirmekten çok daha ucuz ve büyük gelir sağlıyor. "Bu, adeta para basmak gibi bir şey." diyen eski başkan, elde edilen gelirin yeni oyunlara yatırım yapma konusunda büyük bir katkı sunduğunu dile getiriyor.

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