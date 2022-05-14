GOES-18'den Dünya'nın İlk Görüntüleri Geldi

Mart başında yörüngeye fırlatılan yeni uydu GOES-18'den gezegenimizin ilk görüntüleri geldi. Yapılan açıklamalarda uydunun, sorunsuz bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Fırtınalar, volkanik patlamalar, orman yangınları, bulutlar...Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) GOES-18 isimli yeni uydusu, bu olayların hepsini gözlemleyerek hava, iklim sorunları ve doğal afetleri daha iyi tahmin etmemize ve anlamamıza yardımcı olacak. Başlangıçta GOES-T olarak bilinen uydu, 1 Mart tarihinde NASA tarafından yörüngeye gönderilmişti.

Şimdiyse GOES-18, evimiz Dünya’nın çektiği ilk görüntülerini gönderdi. Görüntüler, mavi gezegenin güzelliğini ve aslında ne kadar ‘kırılgan’ olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

GOES-18, 30 kat daha fazla veri elde ediyor

NOAA, uydudan gelen ilk görüntüleri çarşamba günü paylaştı. Görüntülerde Dünya’nın görüntülerinin yanı sıra gezegende yaşanan fırtına, toz ve orman yangınlarının etkilerine de yer verildi.

Sabit bir uydu olan GOES-18, ekvatorun 35.800 kilometre üzerinde yer alan konumundan Batı Yarımküre’yi sürekli olarak görüntüleyecek. Yeni uydu ile uzay havası, güneş havası ve dünya havasını incelediklerini ifade eden GOES-T'nin program müdürü yardımcısı Alreen Knaub, konuya dair yaptığı açıklamada “Bu uyduda, önceki uydularda olduğu gibi, 30 kat daha fazla veri alıyoruz” şeklinde kaydediyor.

Yeni gönderilen uydu görüntüleri ise, GOES-18'in sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösteriyor. NOAA tarafından yapılan açıklamada "GOES-18 şu anda operasyonlara hazırlamak için aletlerinin ve sistemlerinin lansman sonrası testi, doğrulaması ve kalibrasyonundan geçiyor" cümlelerine yer verildi.

NOAA, herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları taktirde uydunun 2023 yılının başlarında "GOES West" adını alarak teknik sıkıntılar yaşayan GOES-17 uydusunun yerine geçeceğini belirtiyor. Bununla birlikte GOES-18'in, hava tahmini, fırtına ve afetlerin takibinde çok önemli rol oynaması bekleniyor.

İşte GOES-18'den gelen ilk büyüleyici video: