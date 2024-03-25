Hepimizin en az bir kez başvurduğu, dosya paylaşımının kutsal kapısı uTorrent, nasıl oldu da internetin zirvesinden tarihin tozlu sayfalarına gömüldü?

Ah, uTorrent… Hepimizin en az bir kere "Acaba buradan indirsem bir şey olur mu?" diye düşündüğü o meşhur uygulama. İnternetin yavaş ama emin adımlarla evlerimize girmeye başladığı o günlerde, büyük dosyaları ve onca part'ı indirmenin bir başka yolu yok gibiydi.

uTorrent ise bu büyük ihtiyacımızı karşılayan âdeta bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkmıştı. Fakat bu büyülü hikâye, ne yazık ki beklediğimiz gibi bir "sonsuza dek mutlu" ile bitmedi.

uTorrent, dosya paylaşımının zorluklarına bir çözüm olarak ortaya çıkmıştı.

Dosyalar, müzikler, filmler ve oyunlar... Hepsi parmaklarımızın ucundaydı ama bir sorun vardı: dosya boyutları. Bir şeyi indirebilmek için 50-60 part'ı indirmeye çalıştığımız zamanları sizler de hatırlarsınız. İnternet hızlarımız o zamanlar ortalama 500 KB/s civarındaydı ve büyük dosyaları indirmek âdeta bir işkenceydi.

İşte tam da bu noktada uTorrent sahneye çıktı. Torrent teknolojisi sayesinde büyük dosyaları tek bir dosya şeklinde indirebilme imkânı bulduk ve internet kullanım deneyimimiz kökten değişti.

uTorrent, bu yenilikçi yaklaşımıyla kısa sürede en popüler BitTorrent istemcisi hâline geldi ve dosya paylaşımının altın çağını yaşattı. Ancak bu parlak başlangıç, uTorrent'in sonunu hazırlayan ilk adım olacaktı.

Popülerliğiyle birlikte birçok sorunu da beraberinde getirdi.

uTorrent'in başlangıçta kullanıcılarına sunduğu basit ve etkili bir hizmet vardı. Ancak zamanla platformun ücretsiz olmasından kaynaklı, sürdürülebilirliğini sağlamak adına reklamlarla dolu bir alana dönüşmesine neden oldu. Ayrıca programın kullanımının yaygınlaşması, kötü niyetli kişilerin de ilgisini çekti.

Bu kişilerle de anlaşmalar yapan uTorrent, bilgisayarımıza kurulurken bu yazılımları da yanında kurmaya başlamıştı. Reklamlar ve istenmeyen yazılımlar, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyordu.

uTorrent'in trajedisinde final perdesi; 2015'te kripto madenciliği yazılımının, kullanıcıların bilgisayarlarında gizlice çalıştırıldığının ortaya çıkmasıyla çekildi.

Evet, yanlış duymadınız. uTorrent yukarıda bahsettiğimiz yazılımları yanında kurdururken içlerinden bir tanesinin bilgisayarda gizlice kripto madenciliği yaptığı ortaya çıktı.

uTorrent'e gelen yeni güncelleme ile bilgisayarına "Epic Scale" adı verilen bir yazılım kurulduğunu fark eden bir kullanıcı, bilgisayarının yavaşladığını fark etti.

Bu durumu öncelikle uTorrent'in forum sayfalarında yöneticilere bildirdi. Yöneticilerden gelen cevap ise "'Program ekle veya kaldır' kısmından silin." şeklinde basit bir cevaptı. Fakat büyük bir sorun vardı, program herhangi bir şekilde silinmiyor ya da kaldırılmıyordu.

Forumda bu konuşmaları fark eden kullanıcılar olayın daha da derinine inince öğrendikleri gerçekler karşısında öfkeden deliye döndü. Kullanıcılar, bilgisayarlarını kendi çıkarları için kullanan uTorrent'e ateş püskürtüyordu. Herkes uTorrent'i tamamen sileceğini söylemeye başladı ve kitlesel bir hareket başladı.

Yapılan hataların farkına varan uTorrent yönetimi, durumu düzeltmek için adımlar attı ancak bu çabalar çoğu için çok geçti. Bir zamanlar sadık bir kullanıcı kitlesine sahip olan uTorrent için geri dönülmez bir yoldu.

uTorrent'in çöküşünün en büyük sebeplerinden biri kripto madenciliği yapması olsa da başka etkenler de bulunuyor.

uTorrent ve benzeri programlara olan ihtiyaç, teknolojinin ve internet alışkanlıklarının değişmesiyle azalmaya başladı. İlk olarak internet hızlarının artması büyük dosyaları indirmeyi daha az zorlu hâle getirdi. İkincisi; streaming hizmetlerinin yükselişi, kullanıcıların içerik tüketim şeklini değiştirdi.

Spotify, Netflix, Amazon Prime Video gibi platformlar, kullanıcılara yasal ve kolay erişilebilir içerik sunarak torrent'e olan ihtiyacı büyük ölçüde azalttı. Kullanıcılar, istedikleri içeriklere hızlı, güvenli ve yasal yollardan ulaşmayı tercih etmeye başladılar. Özetle tüm bu gelişmeler, uTorrent'in kullanım ihtiyacını azalttı.

Peki uTorrent, günümüzde ne hâlde dersiniz? Yani aslında var ama yok.

uTorrent, tüm bu olaylara rağmen hâlâ varlığını sürdürüyor ve bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Ancak bir zamanlar sahip olduğu şaşaalı popülerliğin ve gücün çok uzağında. İnternetin devi, artık tarihin tozlu raflarında yerini almış durumda.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hâlâ uTorrent -öhm- kullanmaya devam ediyor musunuz yoksa -öhm- başka alternatiflere mi yöneldiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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