Google’ın 5 yıl önce yayınladığı ASI (Uygulama Güvenliği İyileştirme) programı, bugüne kadar 300 binden fazla geliştiricinin Play Store'da yer alan 1 milyondan fazla uygulamanın güvenlik açıklarını bulup düzeltmesine olanak tanıdı.

Google, ASI programını 5 yıl önce Android uygulamalarının güvenliklerini sağlamlaştırmak için oluşturmuştu. Hedef ise Android geliştiricilerine destek olarak uygulamaların açık vermemelerini sağlamak ve böylelikle uygulama ekosisteminin iyileştirmekti.

App Security Improvement (ASI) nedir?

Bir Android uygulaması Google Play Store’da yerini aldığı anda, şirket uygulamayı çeşitli açıkların olup olmadığını öğrenmek için tarar. Eğer açık varsa; Google, geliştiriciye geri bildirim yollayarak bu durumu düzeltmeleri konusunda yardımcı olur. Bu uygulamalar, geliştiricileri tarafından düzenleninceye kadar Google Play Store’da kullanıcılara sunulmaz.

Yeni hatalar meydana geldikçe, şirket o hataları programın uyarı listesine ekliyor. Geliştiricinin uygulamadaki güvenlik açıklarını bilerek veya açıkları fark etmeden uygulamayı platforma eklemiş olması, Google için fark etmiyor. Eğer bu açıklar fark edilirse, uygulamalar yayınlanmıyor.

Yakalanan başarı göz önüne alındığında bu projeye yatırım yapmaya devam etmeyi hedefleyen Google, Android uygulamalarını güvenli hale getirerek Android uygulama güvenliğini oldukça yüksek seviyelere çıkarmayı planlıyor.