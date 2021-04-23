Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir doodle yayınlayan internet devi, bu sayede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. açılış yıldönümünde Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel günü anmış oldu.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. "Google.com"da 23 Nisan'ı kutlamak için özel bir doodle yayınlayan Google, böylece Türkiye'deki kullanıcılarının bu özel gününü kutlamış oldu.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi Google, 23 Nisan özel doodle'ında bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünen, hemen ortasında bir Türk bayrağı, "L" harfinde ise çiçek eklemesi bulunan özel bir Google logosu kullanıyor. Normal şartlarda kırmızı renkli olan Google logosundaki ilk "O" harfi, 23 Nisan doodle'ında yerini kırmızı beyaz Türk bayrağına bırakmış durumda.

Google'ın bu yılki 23 Nisan'ı kutlamak için yayınladığı doodle

Elbetteki Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk kez kutlamıyor. İnternet devi, bu yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıllarda da 23 Nisan'a özel doodle'lar yayınlıyordu. Google'ın geride bıraktığımız 23 Nisan'larda yayınlamış olduğu doodle'lardan bazılarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Webtekno olarak bizler de bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimiz ile bir kez daha kutlamış olalım.

Google'ın geçtiğimiz yıllarda yayınlamış olduğu doodle'lardan bazıları

Peki sizce Google'ın şu ana kadar yayınlamış olduğu en iyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doodle'ı hangisiydi?