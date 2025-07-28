Google, cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremleri hakkında korkunç bir itirafta bulundu. Google’ın açıklamalarına göre 7.8 büyüklüğündeki depremde 10 milyon kişiye uyarı gönderilmesi gerekirken 469 kişiye uyarı gönderildi.

Teknoloji devi Google, bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalarda Android telefonlarda sunduğu deprem uyarı sisteminin “iyi” çalıştığını aktarmıştı. BBC’ye yapmış olduğu yeni açıklamalarda ise sistemin 6 Şubat depremlerinde kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldığını itiraf etti.

Google’ın açıklamalarına göre deprem uyarı sistemi doğru çalışsaydı 157 kilometre çapında yaşayan yaklaşık 10 milyon kişiye en ciddi uyarı seviyesi olan "harekete geç" uyarısında bulunacak ve deprem başlamadan 35 saniye önceye kadar bulundukları binadan kaçma şansı tanıyacaktı. Ancak uyarı yalnızca 469 kişiye gönderildi. 500 bin civarı kişiye ise hafif sarsıntı uyarısı gönderildi.

Google, neden milyonlarca kişiye uyarı göndermedi?

Google tarafından yapılan açıklamaya göre uyarı sisteminin sınıfta kalmasının nedeni, algoritmanın sarsıntıyı yanlış hesaplamış olması. 7.8 büyüklüğündeki ilk deprem, algoritma tarafından 4,5 ile 4,9 olarak hesaplanmıştı. İkinci depremin büyüklüğünü hesaplarken de aynı hata meydana geldiğinden "Harekete Geç" uyarısı 8 bin 158, "Dikkatli Ol" uyarısını da 4 milyon telefon aldı.

Google sözcüsü, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada "Her depremde öğrendiklerimizle bu sistemi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gerçekten de Google araştırmacıları, depremin ardından algoritmayı yenilediler ve yaptıkları simülasyonda sistemin 10 milyon telefona "Harekete Geç", 67 milyon telefona da "Dikkatli Ol" uyarısı verdiğini aktardı.