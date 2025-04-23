Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir büyüklükteki depremi harita üzerinde görebileceğiniz canlı deprem haritası hizmetlerini sizler için bir araya getirdik.

Türkiye, karasal depremler açısından dünyanın en aktif bölgelerinden birinde yer alıyor ve gün içinde ülkemizin dört bir yanında farkına bile varmadığımız yüzlerce deprem gerçekleşiyor. Peki güncel depremleri nasıl takip edebiliriz? Türkiye’de anlık bilgiler paylaşan pek çok deprem haritası hizmeti bulunuyor.

Güncel depremleri anlık olarak takip edebileceğiniz interaktif harita hizmetlerini paylaşmadan önce AFAD’ın güncel Türkiye Deprem Haritasını sizlerle paylaşarak depremin Türkiye için ne denli büyük bir tehlike ve gerçek olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, olası can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri almanızı tavsiye ediyoruz.

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye Deprem Haritası:

Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır. Eski haritadaki tehlikesiz bölge, 4., 3. ve 2. bölgeler şimdi tek bir bölge altında 1. bölge gibi toplanmış olup eski 1.bölge yer ivmesi Ao>0.4 g şimdi üç ayrı bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca `1`inci derece deprem bölgesi, 2`nci derece deprem bölgesi` gibi ifadeler ortadan kalkmıştır.

Güncel depremleri harita üzerinden takip edebileceğiniz web siteler:

Kandilli'nin haritası, Türkiye ve çevresindeki son depremleri anlık olarak gösteriyor. Depremlerin büyüklükleri, derinlikleri ve konumları detaylı şekilde sunuluyor. Tek dezavantajı, nispeten demode bir kullanıcı arayüzüne sahip olması.

AFAD'ın interaktif haritası, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip etmenizi sağlıyor. Aynı şekilde depremlerin büyüklükleri, derinlikleri ve konumları gibi bilgileri detaylı bir şekilde sunuyor.

Evrim Ağacı tarafından geliştirilen Sismik Harita, Türkiye'deki sismik aktiviteleri görsel olarak sunan bir platformdur. Depremlerin konumlarını harita üzerinde işaretleyerek kullanıcıların bölgesel sismik hareketlilik hakkında bilgi edinmesini sağlar. Üç platform arasında en kullanıcı dostu arayüze sahip hizmet olduğu söylenebilir.