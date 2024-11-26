ABD Adalet Bakanlığı ve Google'ın arasındaki son duruşmada Adalet Bakanlığı, Google'ı ağır eleştirdi.

ABD Adalet Bakanlığı ve Google, Virginia'nın Alexandria kentinde federal mahkemenin karşısına çıktı. Adalet Bakanlığı Google'ın dijital reklam teknolojileri alanındaki faaliyetlerini "bir değil, iki değil tam üç kere tekelleşme" olarak nitelendirdi ve Google'ı ağır eleştirdi. Google ise savunmasında, bu sektörde rekabetin devam ettiğini ve kendi ürünlerini de buna göre geliştirdiklerini belirtti.

Mahkemenin yaklaşık üç saat süren kapanış argümanlarını ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Leonie Brinkema dinledi. Yargıcın kararını yıl sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Mahkemenin Google'ın tekel olduğu yönünde karar vermesi durumunda, "çözüm önerileri" sunulması için ikinci bir dava görülecek. Google daha önce Google Arama için benzer bir davayı kaybetmişti.

Google pazarın adil olduğunu savunuyor

Adalet Bakanlığı'na göre Google, sahip olduğu reklam teknolojileri ile hem reklamverenleri hem de yayıncıları zor durumda bırakıyor. Google ise diğer şirketler ile rekabet içinde olduklarını ve bunun da pazarın adil olduğunu gösterdiğini savunuyor.

Yargıç Brinkema ise Adalet Bakanlığı'na neden argümanlarını yayıncılara odaklanarak sunduğunu sordu. Bakanlığın avukatlığını üstlenen Aaron Teitelbaum, yayıncıların Google'ın rekabete aykırı davranışları daha iyi yansıttıklarına inandığını söyledi.

Öte yandan mahkemede Google ve Adalet Bakanlığı, reklam pazarını nasıl tanımlayacakları konusunda da fikir ayrılığı yaşıyor. Bakanlık, Google'ın üç farklı pazarda faaliyet gösterdiğini söylerken Google ise iki yönlü tek bir markette faaliyet gösterdiklerini belirtiyor.