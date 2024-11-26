Google, Geliştirici Programı için "Premium" isimli yeni bir abonelik paketi duyurdu. Yıllık ücreti 299 dolar olarak açıklanan paket, geliştiricilere önemli avantajlar sağlayacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Geliştirici Programı kapsamında yeni bir "Premium" paket oluşturdu. Yıllık ücreti 299 dolar olarak açıklanan bu paket, geliştiriciler için bazı avantajlar sunuyor.

Google Geliştirici Programı, daha önce "Standart" olarak isimlendirilen, ücretsiz bir abonelik paketine sahipti. Bu paketi edinen geliştiriciler, Android ekosistemi için Gemini desteği ile Cloud eğitimleri alabiliyorlardı. Ayrıca Android ekosistemindeki en yeni ürün ve hizmetlere erken erişim sağlıyorlardı. İşte şimdi duyurulan Premium paket, tüm bunların ötesine geçilmesini sağlayacak.

Premium paket ile sunulacak bazı avantajlar şöyle

Google'ın resmî internet sitesinde verdiği bilgilere baktığımızda Premium paket ile Cloud platformu için 500 dolarlık kredi verileceğini görüyoruz. Ayrıca kullanıcılar, bu abonelik ile Google sertifikası için çeşitli indirimler ve ekstra 500 dolarlık daha kupon fırsatı yakalayacaklar ve Google Cloud uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilecekler. Tüm bunlara ek olarak Google Cloud Öğrenim Merkezi'nde bulunan 700'den fazla eğitim için avantaj sağlanmış olacak.

Google Geliştirici Programı kapsamında kullanıma sunulan Premium paket, yıllık ücretine kıyasla sunacağı avantajlarla geliştiricilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.