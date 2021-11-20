Statista, Money.co.uk’un en çok hangi markaların Google’da yanlış aratıldığına dair araştırmasını baz alarak bir grafik yayınladı. Sonuca göre ismi en çok yanlış yazılan marka, Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai oldu. Listede şaşırtan isimler de var.

Dünyada öyle markalar var ki adını duymadan iki gün geçmiyor. Bu markaların telaffuzlarını öğrenmek o kadar sorun olmasa da doğru yazılışlarını öğrenmek biraz zaman alabiliyor. Zira hepsi farklı ülkede oluşturulup adları da farklı dillerden alınmış markalar ve tabii ki herkesin her dilin kelime yapısını bilmesi mümkün değil.

İlk kısmı okurken illa ki yazılışını hep karıştırdığını bir marka aklınıza gelmiştir. Peki dünyanın kalanının en çok hangi isimlerle başı dertte? Statista tarafından paylaşılan veriler, dünyanın en çok yanlış aratılan markalarını ve insanların çoğunlukla o adları nasıl yazdığını ortaya koyuyor.

Adı en çok yanlış yazılan markalar:

Money.co.uk’un araştırma departmanı, dünyanın en çok yanlış yazılan isimlerini istatistiğe döktü. Google’dan alınan verilerle yürütülen araştırma bu isimlerin ayda kaç kez yanlış yazıldıklarını ve hangi şekillerde yazıldıklarını da ortaya koydu. Oluşturulan grafiğin en tepesinde ise Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai yer aldı. Ayda 605 bin kere yanlış aranan ismin en yaygın varyasyonları “Hundai” ve “Hiundai” oldu.

İkinci sırada ise İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini yer aldı. Adı ayda 365 bin kere yanlış yazılan şirket, asıl adından sonra en çok “Lamborgini” ve “Lambogini” adlarıyla anıldı. Yine bir İtalyan otomobil üreticisi olan Ferrari’nin adı ise ayda 123 bin kez “Ferari” olarak aratıldı.

Dördüncü sırada adını neredeyse her rap şarkısında duyduğumuz konyak markası Hennessy yer aldı. Ayda yaklaşık 95 bin kere yanlış aratılan markanın en yaygın yanlış kullanımları, “Henesy, Hennesy, Henessy” şeklinde oldu. Bira markası Heineken ise ayda 90 bin kez “Heinken” diye aratıldı.

Altıncı sırada çoğunlukla tıraş bıçağı üretimiyle bilinen ABD’li marka Gillette yer aldı. Gillette, ayda 82 bin kere aynı Hennessy gibi ikili harflerin tek yazılmasıyla arandı. Listede yer alan son araba markası ise ayda 78 bin kere “Suzki, Susuki” gibi isimlerle aranan Japon marka Suzuki oldu.

Google’da en çok yanlış yazılarak aratılan sekizinci marka ise ABD’nin köklü dondurma markası Häagen-Dazs oldu. Listenin en şaşırtmayan üyesi olan Häagen-Dazs, ayda 59 bin kere “Haagen Daz, Haagen Dasz, Haagen Das, Haagen Daaz” gibi isimlerle anıldı.