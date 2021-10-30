Artık her şeyi dijital mecralardan öğrensek de markalar bir zamanlar isimlerini afişler aracılığıyla duyurmak zorunda kalıyordu. Sokaklar, yol kenarlarındaki duvarlar büyük markaların afişleriyle kaplanır, en dikkat çekici tasarımlara sahip markalar hep ön planda olurdu.
O dönemde birbirinden farklı afişlere sahip birçok büyük marka, günümüzde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sizler için görünce çok şaşıracağınız, "markalar ürünlerini böyle mi tanıtıyormuş" diyeceğiniz nostaljik reklam afişlerini derledik.
Bankaların eski reklam afişleri:
Akbank
Garanti Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye Ziraat Bankası
Yiyecek ve içeçek markaları:
Coco-Cola
Fanta
Nuh'un Ankara Makarnası
Sana
Mc Donald's
Efes Pilsen
Bazılarını bugün bile kullanmaya devam ettiğimiz temizlik ve kozmetik markaları:
Vizzande ruj
Mintax
Selpak
Blendax
Gilette tıraş bıçağı
Puro tuvalet sabunu
Elektronik cihazlar ve ev gereçleri:
Siemens
Sharp gaz sobası
Arçelik çamaşır makinesi
Aygaz tüp