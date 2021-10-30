Bugünlere Kolay Gelinmedi: Popüler Markaların Nostalji Rüzgarına Kapılacağınız Unutulmaz Reklam Afişleri

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İnternetin olmadığı, televizyonun da her evde olmadığı eski dönemde markalar, ürünlerini dikkat çekici tasarımlara sahip afişlerle tanıtıyordu. Teknoloji çağında bu afişler artık tamamen nostaljik gözükse de markaların bir zamanlar nasıl reklamlara sahip olduklarına yakından bakalım.

Artık her şeyi dijital mecralardan öğrensek de markalar bir zamanlar isimlerini afişler aracılığıyla duyurmak zorunda kalıyordu. Sokaklar, yol kenarlarındaki duvarlar büyük markaların afişleriyle kaplanır, en dikkat çekici tasarımlara sahip markalar hep ön planda olurdu. 

O dönemde birbirinden farklı afişlere sahip birçok büyük marka, günümüzde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sizler için görünce çok şaşıracağınız, "markalar ürünlerini böyle mi tanıtıyormuş" diyeceğiniz nostaljik reklam afişlerini derledik. 

Bankaların eski reklam afişleri: 

Akbank

akbank

Garanti Bankası

garanti

Yapı ve Kredi Bankası

yapı kredi

Türkiye İş Bankası

işbank

Türkiye Ziraat Bankası

ziraat bankası

Yiyecek ve içeçek markaları: 

Coco-Cola

coco cola

Fanta

fanta

Nuh'un Ankara Makarnası 

nuh makarna

Sana

sana

Mc Donald's

mc donalds

Efes Pilsen

efes

Bazılarını bugün bile kullanmaya devam ettiğimiz temizlik ve kozmetik markaları: 

Vizzande ruj 

ruj

Mintax

mintax deterjan

Selpak

selpak

Blendax

blendax

Gilette tıraş bıçağı

gilette

Puro tuvalet sabunu

puro sabun

Elektronik cihazlar ve ev gereçleri:

Siemens

telefunken

siemens

Sharp gaz sobası

sharp gaz sobası

Arçelik çamaşır makinesi

arçelik

Aygaz tüp 

aygaz
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