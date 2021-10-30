İnternetin olmadığı, televizyonun da her evde olmadığı eski dönemde markalar, ürünlerini dikkat çekici tasarımlara sahip afişlerle tanıtıyordu. Teknoloji çağında bu afişler artık tamamen nostaljik gözükse de markaların bir zamanlar nasıl reklamlara sahip olduklarına yakından bakalım.

Artık her şeyi dijital mecralardan öğrensek de markalar bir zamanlar isimlerini afişler aracılığıyla duyurmak zorunda kalıyordu. Sokaklar, yol kenarlarındaki duvarlar büyük markaların afişleriyle kaplanır, en dikkat çekici tasarımlara sahip markalar hep ön planda olurdu.

O dönemde birbirinden farklı afişlere sahip birçok büyük marka, günümüzde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sizler için görünce çok şaşıracağınız, "markalar ürünlerini böyle mi tanıtıyormuş" diyeceğiniz nostaljik reklam afişlerini derledik.

Bankaların eski reklam afişleri:

Akbank

Garanti Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye Ziraat Bankası

Yiyecek ve içeçek markaları:

Coco-Cola

Fanta

Nuh'un Ankara Makarnası

Sana

Mc Donald's

Efes Pilsen

Bazılarını bugün bile kullanmaya devam ettiğimiz temizlik ve kozmetik markaları:

Vizzande ruj

Mintax

Selpak

Blendax

Gilette tıraş bıçağı

Puro tuvalet sabunu

Elektronik cihazlar ve ev gereçleri:

Siemens

Sharp gaz sobası

Arçelik çamaşır makinesi

Aygaz tüp