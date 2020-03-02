Günümüzde robot teknolojisinde oldukça önemli gelişmeler kat edilmiş olsa da hâlâ robotların yürümeyi öğrenebilmesi için insan müdahalesi gerekiyor. Google araştırmacıları, bu müdahaleyi azaltmak için yeni bir algoritma geliştirdi.

Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız yakın geçmişten bu yana robotlar, gerek bilim kurgu eserlerine gerekse ütopya ve distopya eserlerine konu oldu. Kimi zaman insanlığın sonunu getireceği kimi zamansa insanların üstündeki iş yükünü azaltacağı düşünülen robotların, gelecek yıllarda insan hayatında oldukça önemli bir rol oynayacağı artık bir gerçek.

Elbette robotların hayal edilen o aşamaya gelmesi için hâlâ gidilmesi gereken çok yol bulunuyor. Bugün algoritmayla hareket eden robotların dahi aşması gereken birçok problemde insan müdahalesi gerekiyor ancak Google tarafından yapılan yeni bir çalışma, robotların öğrenme sürecinde insan müdahalesine olan gerekliliği oldukça azaltıyor.

Algoritmalar ve öğrenme süreci:

~Boston Dynamics

Hâlihazırda var olan algoritmalara başarılı bir şekilde ince ayar yapmak isteyen Google Robotics araştırmacıları, ileri ve geri yürüme, dönme gibi süreçleri öğretebilmek için dört ayaklı bir robotu ele aldılar. Araştırmacıların bu süreçte yaptığı ilk şey, algoritmaları, sanal bir ortamda sanal bir robotla test etmekti. Bu sayede gerçek robotun hasar almasının da önüne geçilmiş oldu.

Araştırmacılar, gerçek dünyayı sanal bir ortama aktardıkları için robotu da en başından beri gerçek dünyada test etti. Robot, bu sayede adımlara ve engebeli arazilere çok daha çabuk adapte olmayı başardı ancak bu noktada hâlâ insan müdahalesi gerekiyordu.

~Boston Dynamics

Bunun da önüne geçmek isteyen araştırmacılar, robotun çalışma bölgesini sınırlandırdı ve çoklu dönüşleri tek seferde öğrenmeye zorladı. Robot, bölgesinin sınırlarında ileri doğru yürümeyi başarabilirse durumunun farkına varacak ve geri yürümeyi de öğrenebilecekti. Bu sayede robot, insan müdahalesi azalırken yeni yetenekler öğrenmeye başlayabilecekti.

Robot, bu sistem sayesinde deneme yanılma yöntemini kullanarak en sonunda farklı yüzeylerde otonom olarak nasıl hareket edeceğini öğrenebildi. En nihayetinde de insan müdahalesi ortadan kaldırıldı ve robot yapımında oldukça önemli bir kilometre taşı daha aşılmış oldu.

Tabii bu araştırmanın kendi sınırları olmadığı anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, kurulan bu sistemde robotun konumunu belirleyebilmesi için oldukça gelişmiş bir hareket tespit sistemi kullandılar ki bu da sıradan robot uygulamalarında görülebilecek bir şey değil. Araştırmacıların şu anki hedefiyse bu algoritmayı farklı türdeki robotlara entegre edebilmek.