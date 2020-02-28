Robotik teknolojisi başka birçok alanın yanında tıp alanında da kullanılıyor. Robotlar şimdide corona virüsüne karşı verilen mücadelenin önemli bileşenleri olarak sürece katılıyorlar.

Robotik ve yapay zeka teknolojileri artık hayatımızın birçok alanında görmeye alıştık. Robotlar, yaptıkları birçok işin yanında artık doğal afetler, çevre kirliliğinin yaşandığı bölgeler gibi alanlarda da görülmeye başladılar. Ancak şu anda robotların en fazla yardımcı oldukları konuların başında corona virüsü ile mücadele geliyor.

Robotik ve yapay zeka teknolojileri, corona virüsünün yayılmasını engellemek için bir süredir bazı alanlarda kullanılıyordu. Türkçe'ye teletıp olarak çevirilebilecek telemedicine yöntemi ile corona virüsü salgınına kapılmadan tanı çalışmaları yapılıyor.

Teletıp yöntemi, Robo Global isimli bir robotik araştırma ve danışma şirketi tarafından geliştirildi. Geliştirilen robotik teknolojisi farklı şehirlerdeki hasta ve doktorlar arasında iletişim kurulmasını sağlıyor. Teletıp sayesinde hastalar, semptomlarını kalabalık bekleme odalarına maruz kalmadan bulundukları yerden doktora aktarabiliyorlar.

Teletıp’ı geliştiren Robo Global yöneticileri, corona virüsünün en fazla bulaştığı yerlerin başında hastanelerin geldiğini belirtiyorlar. Hastaneye gitmeden tanı konulmasını sağlayan Teletıp teknolojisi, corona virüsünün yayılma hızını yavaşlatmayı amaçlıyor.