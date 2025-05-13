Google, bu akşam gerçekleştireceği "Android Show" etkinliklerinde Android 16'yı resmen duyuracak. Peki bu etkinlik nasıl takip edilebilecek? İşte bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Google için büyük gün geldi çattı. Şirket, bu akşam düzenleyeceği bir etkinlikte Android 16'yı resmen tanıtacak. Böylelikle Android telefon kullanıcıları için yepyeni bir dönem resmî olarak başlamış olacak. Google, gelecek ay itibarıyla Android 16'yı Pixel telefonları için yayımlamaya başlayacak.

Peki Android 16 lansmanı nasıl gerçekleştirilecek? Google, her yıl yaptığı gibi bu yıl da Android 16 için bir canlı yayın gerçekleştirecek. Bu canlı yayın, YouTube üzerinden takip edilebilecek.

Android 16 canlı yayını, saat 20.00'de başlayacak!

YouTube'da şimdiden planlanmış olan canlı yayın bağlantısını kontrol ettiğimizde etkinliğin saat 20.00 itibarıyla başlayacağını görüyoruz. Google, Android 16'nın tüm yeni özelliklerini bu etkinlik kapsamında resmî olarak duyuracak. Bu arada; aslına bakacak olursak Android 16'nın beta sürümleri, yeni işletim sisteminin özelliklerini gün yüzüne çıkardığı için çok büyük sürprizler beklemiyoruz.

Google, bundan kısa bir süre önce bir açıklama yaptı ve Google I/O etkinliklerinin 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Hâl böyle olunca Android 16'nın neden bugün duyurulacağına anlam verememiş olabilirsiniz. Google, bu yıl bir karar aldı ve Android 16 için "Android Show" isimli bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. İşte bu karardan kaynaklı olarak Android 16, Google I/O 2025'ten bir hafta önce duyurulmuş olacak.

Android 16 canlı yayınını aşağıdan izleyebilirsiniz