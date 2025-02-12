Google'dan Android 16 "Baklava" ile ilgili olan bir açıklama geldi. Şirket, Android 16'nın da duyurulacağı Google I/O 2025 etkinliklerinin ne zaman gerçekleştirileceğini resmen açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir üzerinde çalıştığı Android 16 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile Android 16'nın ne zaman duyurulacağı gün yüzüne çıkmış oldu.

Google, yeni Android sürümlerini "I/O" etkinlikleri kapsamında duyuruyor. Daha çok geliştiricilere yönelik olan bu etkinlik, geleneksel olarak her yıl mayıs ayında düzenleniyor. Yapılan açıklamalar, bu yıl da aynı geleneğin sürdürüleceğini gözler önüne seriyor.

Google I/O 2025, 20-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Google tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Google I/O 2025 etkinlikleri, 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Android 16 da bu etkinlikler kapsamında duyurulacak. Yüz yüze olacak etkinlikler, her zaman tercih edilen lokasyon olan Shoreline Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Bu arada; Google I/O 2025'in sadece "Baklava" kod adlı Android 16'dan ibaret olmayacağını söyleyelim. Yaklaşan etkinlik, Google'ın yapay zekâ alanındaki en yeni çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Gemini'ın en yeni özelliklerini bu etkinlikler kapsamında göreceğiz.