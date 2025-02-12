Google, Android 16'yı 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Google I/O etkinliklerinde tanıtacak. Peki Android 16 ile telefonlarımıza gelecek en iyi 5 özellik ne olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yaptı ve Android 16'nın ne zaman tanıtılacağını resmen açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Android 16'yla da tanışacağımız Google I/O 2025, 20-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Peki Andorid 16, akıllı telefonlara gelecek en iyi 5 özellik ne olacak? Bu içeriğimizde Android 16 ile hayatımıza girecek yepyeni özellikleri konuşacağız. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.

Android 16 ile telefonlara gelecek en iyi 5 özellik

Aynı anda birden çok kablosuz kulaklığa bağlanma

Android 16'nın kullanıcılara getireceği belki de en etkileyici özellik, bluetooth ses paylaşımı olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde birden çok kulaklığa aynı anda ses aktarımı yapabilecekler.

Canlı aktiviteler

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 14 Pro ile duyurduğu canlı aktiviteler özelliği, Android tarafında çoktan benimsendi. Google da bu durumun farkında ve Android 16, canlı aktiviteler özelliğine doğrudan destek vermeye başlayacak.

Ekran kapalıyken parmak izi kilidinin aktif olması

Android 16, telefonun ekranı tamamen kapalıyken de parmak izi okuyucu sensörünü aktif durumda tutabilecek. Böylelikle kullanıcılar, parmak izlerini okuttukları zaman ekran kilidini hemen açacaklar. Ancak burada önemli bir detay var. Parmak izi sensörünün bulunduğu noktayı daima görmek isterseniz Always on Display özelliğini aktif etmeniz gerekecek. Bu da yüksek enerji tüketimi demek.

Kilit ekranı ile ana ekrana not kısayolu

Android 16'nın en sevilen özelliklerinden bir tanesi, ana ekran ile kilit ekranına not eklemeye yarayan kısayol olacak. Böylelikle kullanıcı deneyimi biraz daha iyileşecek.

Bluetooth cihazlar için gelişmiş menü

Android 16, bluetooth cihazlarla ilgili menüsünü yenileyecek. Kullanıcılar, bağlantıkları bir cihaz Google'ın veri tabanına eklenmişse hem görüntüsünü görecekler hem de cihazların şarj durumuyla ilgili detaylı bilgi edinebilecekler.

BONUS: Android 16 "baklava" ismine sahip olacak!

Android 16'nın Türk milleti için özel bir yeri olacak. Zira Google, bu Android sürümüne "baklava" adını verdi.