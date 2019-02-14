Google Haritalar Beta sürümünün kodlarında bulunan yeni bir özelliğe göre Google, kullanıcıların konum geçmişlerini silmesine izin verecek yeni bir özellik test ediyor.

Android işletim sisteminin sahibi konumunda bulunan Google, kullanıcılara daha iyi hizmet vermek için konum verilerini sürekli olarak takip etmektedir. Kullanıcılar, Google uygulamasının Ayarlar bölümünden Konum Geçmişini Kapatma seçeneğine sahip olsalar da bu durum, Google’ın sahip olduğu konum verilerini sildiği anlamına gelmiyor.

Ancak bu durum çok yakın zamanda değişiklik gösterebilir. 9to5Google, Google Haritalar uygulamasının beta 10.10 sürümünün kodlarında ‘Konum Geçmişini Otomatik Olarak Sil’ adında yeni bir özellik keşfetti. Söz konusu özelliğin beta sürüm kodlarında yer alması, Google’ın bu özelliği test ettiğini gösteriyor.

Google, kullanıcıların konum verilerini izleyerek reklam önerilerinde muhteşem bir isabetlilik sağlıyor. Fakat özellikle Avrupa Birliği, kişisel verilerin gizliliği konusunda Google’a çok ciddi ve pahalı sorular sormaya başladı. Bu nedenle Google, sürekli olarak ceza yiyip engellerle karşılaşmaktansa kullanıcılara verilerini silme seçeneği sunmak istiyor olabilir.

Dünya üzerindeki Android kullanıcılarının sayısını düşünürsek Google’ın söz konusu özelliği sunarak kaybedeceği veri ve dolayısı ile paranın ödeyeceği cezadan daha fazla olacağını düşünebilirsiniz. Ancak Google’ın bu noktadaki en büyük avantajı, büyük bir kullanıcı kitlesinin kişisel verilerin gizliliğini pek de umursamıyor olması. Yani Google, kullanıcılara konum geçmişini silme hakkı tanısa dahi çoğu kullanıcı bu hakkı kullanmayacak.