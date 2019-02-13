Google Pixel 4, Çift SIM Desteğine Sahip Olacak

Google'ın saf Android'e sahip akıllı telefon serisi Pixel ailesinin yeni üyesi Pixel 4, kullanıcılarına çift SIM deneyimi sunacak.

Google, amiral gemisi akıllı telefon serisi Pixel'e oldukça güveniyor. Android'in en saf hâlini en erken şekilde bu cihazları için yayınlayan teknoloji devi, en güncel amiral gemisi Pixel 3 ailesinin donanım özellikleri hafifletilmiş versiyonları Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite üzerinde çalışıyor ve bu akıllı telefonlarını 9 Nisan'da San Francisco'da duyurmayı planlıyor.

Google'ın daha Pixel 3'ün yeni Lite versiyonları üzerinde çalışmalarını sürdürürken arka planda Pixel 4 için de eli boş beklemediği ortaya çıktı. Açık Kaynak Kodlu Android Projesi Gerrit üzerinde keşfedilen Google girdileri, Pixel serisinin gelecek lideri Pixel 4'ün çoklu (çift) SIM desteğine sahip olacağına işaret ediyor.

Yapılan yorumlardan bir tanesinde, Google’ın Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL'da çift SIM’li işlevler ekleyeceği de belirtiliyor. Şimdiye kadar Pixel 2 ve Pixel 3 akıllı telefonları normal SIM girişinin yanı sıra bir de eSIM özelliğine sahipti ancak bu iki SIM seçeneğini aynı anda kullanamıyordunuz. Ya fiziksel SIM takabiliyordunuz ya da eSIM'i cihazınızda tanımlıyordunuz.

Henüz hiçbir cihazın çift SIM desteğine sahip olmaması Pixel 4'ü (söylentiler doğruysa) kendi serisinin ilk çift SIM desteğine sahip akıllı telefonu yapacak gibi gözüküyor.