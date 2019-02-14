Google, Filipinler'de gerçekleştirdiği konferansta, Google Station programına Filipinleri de dahil ettiğini müjdeledi.

Hindistan, Meksika, Tayland gibi birçok ülkede devreye sokulan Google Station projesi, şimdi de Filipinler'de hizmete giriyor. Google Station projesiyle, Filipinler'de tam 50 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak. Tüm kablosuz internet noktaları, şubat ayının sonuna kadar devreye girmiş olacak.

Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi her Wi-Fi noktasının 30 dakikalık bir sınırlaması olacak. 30 dakika dolduğunda, kullanıma devam etmek için tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Bunun gerekçesi de yoğunluğu ve internetin hızını belli bir seviyede tutabilmek.

PLDT ve Smart Communications firmalarıyla yapılan partnerlik ile hizmete sunulan Google Station'ın yeni dönemdeki duraklarından biri de Türkiye olur diye umuyoruz.