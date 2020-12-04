Sensor Tower, kasım ayında en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, 58 milyonu aşan indirme sayısıyla WhatsApp'ı zirveye oturttular. WhatsApp'ın en yakın rakibiyse 55 milyon civarında indirme sayısıyla TikTok oldu.

Birkaç gündür yayımladığı verilerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran veri analiz şirketi Sensor Tower, kasım ayının en çok indirilen mobil uygulamalarını açıkladı. Platform tarafından açıklanan verilere göre akıllı telefon kullanıcıları, kasım ayında en çok WhatsApp'ı indirdiler. Google Play Store'daki indirme miktarı, WhatsApp'ın bir numaraya yerleşmesini sağladı.

iPhone kullanıcıları, kasım ayında en çok TikTok'u indirirken Google Play Store kullanıcılarının en çok indirdikleri uygulama WhatsApp oldu. Bir ay boyunca 58 milyonu aşan indirme sayısına ulaşan WhatsApp, bu indirmelerin yüzde 30'unu Hindistan, yüzde 10'unu da Nijerya'dan sağladı. Özellikle de Çinli teknoloji şirketlerinin Hindistan'a olan ilgisi ve uygun fiyatlı telefonları, ülkedeki tüketicileri yeni bir akıllı telefon almaya itmiş gibi görünüyor.

İşte kasım ayında dünyanın en çok indirilen mobil uygulamaları

Sensor Tower'ın açıkladığı verilere göre, kasım ayında dünyanın en çok indirilen uygulaması WhatsApp oldu. Sırasıyla TikTok, Facebook, Weather & Radar USA, Instagram, ZOOM, Snapchat, Messenger, Telegram ve SnackVideo, WhatsApp'ı takip eden uygulamalar olarak karşımıza çıktı. Bir dönemlerin en popüler sosyal ağlarından Snapchat'in ilk onda yer alması, dikkat çekici bir istatistik olarak görülebilir.

Bu arada TikTok'un, kasım ayında en çok hasılat yapan uygulama olduğu açıklanmıştı. İndirme sayısında da dünya ikincisi olarak karşımıza çıkan platform, bu ay 55 milyona yakın indirme sayısına ulaştı. Bu indirme sayısının yüzde 12'si Çin'den, yüzde 8'i ise Endonezya'dan geldi. Bu istatistik, TikTok'un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğinin en net göstergesi.

App Store'un kasım ayı istatistikleri şu şekilde

TikTok YouTube ZOOM Instagram Facebook WhatsApp Taobao WeChat Messenger Gmail

Google Play Store'un kasım ayı istatistikleri ise şu şekilde kendini gösterdi