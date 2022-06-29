ABD'li bir yetkili, Apple ve Google'a mektup gönderdi. Bu mektupta, TikTok'un Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması istendi. Hatta bunun için son tarih olarak da 8 Temmuz denildi. Peki ne oluyor? Donald Trump zamanında kavgalı olan TikTok ve ABD, şimdi neden karşı karşıya geldi?

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Google ve Apple'a önemli bir çağrıda bulundu. Bir FCC yetkilisi tarafından kaleme alınan mektupta, TikTok'un Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması istendi. Donald Trump dönemini hatırlayanlar, TikTok ile ABD yönetimi arasındaki gerginliği bilirler. Peki şimdi ne oldu da ABD ile TikTok karşı karşıya geldi?

FCC yetkilisinin kaleme aldığı mektup, oldukça ciddi. Zira her iki şirkete de 8 Temmuz'a kadar süre tanınmış durumda. Apple ve Google'ın bu tarihe kadar cevap vermesi gerekiyor. Aksi takdirde FCC'nin ne tür önlemler alacağı da henüz bilinmiyor. Gelin ABD'nin TikTok'la ilgili iddialarına yakından bakalım.

"Tiktok, yalnızca bir video paylaşım platformu değil"

Brendan Carr isimli FCC yetkilisi tarafından kaleme alınan mektupta, TikTok'un sıradan bir video paylaşım platformu olmadığı iddia ediliyor. FCC yetkilisine göre bu platform, Çin hükümeti tarafından kullanılan bir "gözetleme" uygulaması. ABD'li kullanıcıların verilerinin güvende olmadığını söyleyen yetkili, platformun ulusal güvenlik riski haline geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Carr, bu iddiaları yakın bir geçmişte açığa çıkan ses kayıtlarına dayandırıyor.

ABD'li kullanıcıların verileri de Çin'e gitmiş

ABD ile TikTok arasındaki gerilim için sunulan tekliflerden bir tanesi, ABD'li kullanıcıların verilerinin ABD'de kalacak olmasıydı. Ancak durumun böyle olmadığı açığa çıktı. Geçtiğimiz günlerde servis edilen ses kayıtlarına göre ABD'de kalması gereken kullanıcı verilerine Pekin'den ulaşılabiliyor. İşte bu ses kaydı FCC yetkilisinin durumu izah etmek ve Google ile Apple'ı harekete geçirmek için mektup yazmasına sebep olmuş durumda...