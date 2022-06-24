Sosyal medyanın hızla yükselen ismi Khaby Lame, dün itibarıyla TikTok tahtının yeni sahibi oldu. Lame'in takipçi sayısı, tahtın önceki sahibi Charli D'Amelio'nun takipçi sayısını geçti.

TikTok’ta popüler olmak için standart çizgiden gidilmesinin zorunlu olmadığını gösteren Khaby, bugün resmen tepeye oturdu. Sosyal medyada farklı videolara verdiği tepkilerle ünlenen ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Khaby Lame, dün itibarıyla TikTok’un en fazla takip edilen içerik üreticisine dönüştü.

Khaby Lame’in takipçi sayısı, dün 142,7 milyonu geçerek tahtın önceki sahibi daha önce Charli D’Amelio’yu tahtından etti. Yıllardır TikTok’un en fazla takip edilen ismi olan Charli D’Amelio, Khaby’nin tahtın yeni sahibi olması hakkında bir açıklama yaptı. VidCon’da konuşan D’Amelio’nun açıklaması şu şekildeydi:

"Aramızda kötü duygu yok"

“İki yıl boyunca 1 numaraydım. Başka birinin o noktaya sahip olmasının zamanı geldi ve onunla gurur duyuyorum. O bir arkadaş ve aramızda kötü bir duygu yok. Tatlı, iyi ve yaptıklarını seven birinin o noktaya geldiğini bilmek harika bir duygu.”

Fark şimdiden neredeyse 1 milyona tırmandı:

TikTok’un artık en büyük ismi olan Khaby Lame, güncel olarak 143,1 milyon takipçiye sahip. Khaby, yeni rekorunun üzerinden henüz saatler geçmiş olmasına rağmen Charli D’Amelio’ya neredeyse 1 milyon takipçi atmış durumda. TikTok’un iki numarası olan D’Amelio, şu anda 142,3 milyon takipçiye sahip.

TikTok tahtının yeni sahibi olan Khaby Lame, daha önce Forbes tarafından "Forbes 30 Yaş Altı Avrupa" listesi için seçilmişti. Khaby, 'sanat ve kültür' kategorisinde 30 yaşına gelmeden kendi alanında dünyaya iz bırakan isimler arasında yer aldı: