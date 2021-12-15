Google, Aşı Olmayan Çalışanlarını 'Kovmakla' Tehdit Etti

Ortaya çıkarılan şirket içi bir bildiriye göre Google, çalışanlarına aşı olduklarına dair kanıt ya da aşıdan muafiyet belgesi sunmaları için belli bir süre verdi. Şirket, bu kanıtları sunmayanları önce ücretli, daha sonra ücretsiz, en sonunda da işten çıkarma cezalarına çarptırmayı planlıyor.

Koronavirüse karşı en büyük silahımızın aşı olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat günümüzde halen pek çok kişi, çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmaya karşı çıkıyor. Tüm dünyada vakaların yeniden artmasıysa aşı olmayan kişilere yönelik çeşitli yerlerde bazı kısıtlamaların getirilmesine neden olmuştu. Öte yandan şirketler, bu kısıtlamaları bir üst seviyeye taşıyarak aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaya bile başlamıştı.

Bugünse aynı yönde bir haber Google’dan geldi. CNBC tarafından ortaya çıkarılan şirket içi bir bildiriye göre aşılanmamış Google çalışanları, COVID-19 kurallarına uymadıkları takdirde zorunlu izne çıkartılmak ve ardından şirketten ayrılmak zorunda kalabilirler. Google’ın bu politikasının şu anlık ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı aşı olma zorunluluğu kapsamında olan çalışanlar üzerinde uygulanacağı belirtildi.

Önce ücretli, sonra ücretsiz izin; ardından işten çıkarma

Google tarafından gönderilen bildiriye göre şirket, çalışanlarına aşı olduklarına dair kanıt ya da muafiyet için geçerli bir sebep sunmaları için belirli bir süre verdi. 13 Ocak’a kadar bunlardan herhangi birini yapmayan çalışanların 30 günlük ücretli idari izne ayrılacağını açıkladı. 30 günün ardından halen aşı olmayan veya muafiyet belgesi sunmayanlarınsa 6 aya kadar ücretsiz izin, sonrasındaysa şirketteki işlerine son verilmesiyle karşılaşabilecekleri ifade edildi.

Joe Biden’ın açıkladığı aşı zorunluluğu, ABD genelinde tüm yerlerde uygulanmıyor. Dolayısıyla aşı olmak istemeyen çalışanlar, dolaylı olarak bu cezalardan kaçınmak için ofis dışında ve aşı zorunluluğunun uygulanmadığı bölgelerde farklı Google pozisyonlarında çalışabilme imkânına da sahipler.

CNBC, daha önce aşı zorunluluğu karşıtı bir manifestoyu yüzlerce Google çalışanının imzaladığını ortaya koymuştu.