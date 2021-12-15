Amerika Birleşik Devletleri, Çin’in Uygur Türklerine olan muamelesi nedeniyle Çinli 8 büyük teknoloji şirketine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Şirketler arasında Uygur Türklerini gözetlemekte rol oynadığı söylenen drone üreticisi DJI da yer aldı.

Uzunca bir süredir bir ticaret ve ekonomik mücadele içinde olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hattında yeni bir önemli gelişme yaşandı. ABD Hazine Bakanlığı, Çin’in Uygur Türklerine baskısı ve şiddetini gerekçe olarak göstererek 8 Çin şirketine yaptırım kararı almaya hazırlandığını açıkladı. Financial Times tarafından gündeme getirilen habere göre ABD’li yatırımcıların şu anda yaklaşık 60 firmanın yer aldığı bir listedeki şirketlerden hisse alması da yasaklandı.

ABD’nin yaptırım kararı almaya hazırlandığı şirketler arasında dünyanın en büyük ticari drone üreticisi DJI Technology’nin de bulunduğu ifade edildi. DJI’ın Uygur Müslüman azınlığının gözetiminde rol oynadığı iddia edildi. DJI sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada ürünlerini ABD’de satmaya devam edeceğini ifade etti. Bununla birlikte kendilerinin ABD yaptırımını hak edecek bir şey yapmadıklarını da ekledi.

Yaptırım kararı uygulanacak diğer şirketler

Financial Times, listeye eklenen diğer şirketlerin görüntü tanıma yazılımı firması Megvii, süper bilgisayar üreticisi Dawning Information Industry, yüz tanıma teknolojisi geliştiren CloudWalk Technology, siber güvenlik grubu Xiaomen Meiya Pico, yapay zeka şirketi Yitu Technology ve bulut iletişim şirketleri Leon Technology ve NetPosa Technologies olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin de uzun bir süredir gündeminde olan Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların üyeleri, BM uzmanları ve hakları gruplarına göre bir milyondan fazla olmak üzere gözaltına alındı. Bu olaylar, Çin’in uzak batısındaki Sincan bölgesinde gerçekleşti. Bazı yetkililer, kurulan kamplarda zorla kısırlaştırma ve ölümlerin kanıtlarını öne sürerek Uygurlara yönelik muameleyi soykırım olarak niteledi.

Çin ise bu iddiaları reddediyor ve Uygur nüfus artış oranlarının ulusal ortalamanın üzerinde olduğunu söylüyor.