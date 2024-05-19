Google'da Atatürk araması yapılınca "Eski Türkiye Cumhurbaşkanı" tanımının yer alması sosyal medyanın tepkisini çekti. Kullanıcılar, bu bilginin değiştirilmesini talep etti.

Google, arama sonuçları üzerinden merak ettiğiniz ne varsa hızlıca ulaşmanızı sağlıyor. En üstte çıkan bilgilendirme kısımları da bunlardan biri. Ancak bugün Atatürk ile ilgili bu kısımda yer alan bir bilgi sosyal medyada tepki kullandı.

Google Arama’dan Atatürk’ü aratan kullanıcılar, bilgilendirme kısmında “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” ifadeleriyle karşılaştı. Bunun üzerine ise çok fazla tepki geldi.

Arama sonuçlarında tepki çeken kısım:

Yukarıdan da görebildiğiniz üzere Mustafa Kemal Atatürk araması yapıldığında en üstte “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” ifadeleri yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bunu fark eden kullanıcılar da X başta olmak üzere sosyal medya üzerinden konuya tepki gösterdi. Ülkemizin kurucusu olan Atatürk’ün bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini, bunun yerine “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” olarak gösterilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Birçok kullanıcı, tepki göstermenin yanı sıra Google’a değişiklik yapılması için de geri bildirim gönderdi. Bunu, direkt olarak “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” ifadesinin hemen yanında yer alan üç noktaya basıp “Geri bildirim gönder” kısmından yapmak mümkün.

Google’ın tanımı muhtemelen uzun süredir bu şekilde gösterdiğini tahmin edebiliriz. Yeni fark edilmesiyle de vatandaşlardan tepki çekmiş. Sonuçlar, Google’ın kişiler, yerler ve şeyler hakkında topladığı bilgilerden oluşan Bilgi Grafiği’nden alınmış. Otomatik olarak oluşturulan bu sonuçlar, web üzerindeki çeşitli kaynaklardan toplanıp ekleniyor. Bu nedenle de kullanıcılardan geri bildirim alınabiliyor.

Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları: