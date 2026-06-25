15 yaşındaki bir gencin Google'a yönelik açtığı sosyal medya bağımlılığı davası uzlaşma sonucu sona erdi.

Sosyal medya uygulamalarının bitmek bilmeyen kaydırma özellikleri ve peş peşe açılan videoları sadece zamanımızı çalmıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Florida'da yaşayan 15 yaşındaki R.K.C., bu döngünün hayatını kararttığını söyleyerek âdeta savaş açtı ve ilk büyük zaferini Google'a karşı kazandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Durduramadığım için dava açtım"

Henüz 8 yaşındayken sosyal medyanın büyülü dünyasına adım atan R.K.C., Instagram’ın sonsuz kaydırma ve YouTube’un otomatik oynatma özellikleri yüzünden platformların esiri olduğunu iddia etti. Bu bağımlılığın kendisini intihar düşüncelerine kadar sürüklediğini belirten genç; Google, Meta, Snap ve ByteDance’e dava açtı.

Google, davanın sürmesini istemedi ve gençle gizli bir anlaşma yaparak davayı kapatmayı seçti. TikTok, Instagram ve Snapchat ise önümüzdeki ay başlayacak mahkemede hâlâ hedef tahtasında.

Aslında bu dava buz dağının sadece görünen kısmı. California’da 20 yaşındaki bir başka gencin açtığı benzer davada jüri, şirketleri suçlu bularak 6 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Şu an sadece California mahkemelerinde 3.300’den fazla benzer dava sırasını bekliyor. Üstelik Avustralya, İngiltere ve Malezya gibi ülkeler peş peşe çocukları korumak için katı yasaklar getiriyor. Görünüşe göre gelecekte de benzer davalar göreceğiz.