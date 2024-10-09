Google Chat, artık sesli mesaj transkriptleri ve video mesaj gönderme özelliği sunuyor. Yeni özelliklerle sohbet deneyimi tamamen değişecek.

Google, Workspace kullanıcıları için Google Chat platformuna yeni bir özellik ekliyor. Artık kullanıcılar, hem sesli mesajların transkriptlerini görüntüleyebilecek hem de video mesaj gönderme imkanı bulacak.

Yeni video mesaj özelliği, kullanıcıların metin alanındaki kayıt butonunu kullanarak video kaydetmelerine olanak tanıyor. Mesaj göndermeden önce kullanıcılar, kaydettikleri videoyu önizleme ve gerekirse yeniden çekme fırsatına sahip olacak.

Artık sesli ve video mesaj göndermek mümkün

Video mesajlar, Paylaşılan sekmesindeki Medya bölümünde yer alacak. Birebir mesajlaşmalarda, grup sohbetlerinde ve alanlarda video mesaj göndermek mümkün olacak. Aynı zamanda, sesli mesajlar da kullanıcıların erişimine açıldı. Sesli mesaj gönderimi, hem mobil hem de web üzerinden mikrofon simgesi ile gerçekleştirilebilecek. Sesli mesajların altında yer alan “Transkripti Görüntüle” butonu, kullanıcıların ilettikleri mesajların metin halini görüntülemelerine olanak tanıyacak.

Video ve sesli mesaj yeniliği, kullanıcıların sohbet esnasında etkileşimlerinin daha akıcı ve kişisel olmasına olanak sağlayacağa benziyor. Ancak bu özelliklerin kullanılması için ücretli Google Workspace veya Workspace Individual abonelikleri gereklidir. Ne yazık ki, diğer hesap kullanıcıları için bu özellikler mevcut olmayacak.