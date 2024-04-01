Google Chat'e, WhatsApp Kanallar Benzeri Bir Özellik Geliyor

Google Chat uygulamasına yeni bir özellik ekleneceği ortaya çıktı. "Duyurular" isimli bu özellik, WhatsApp'ın Kanallar özelliğine benzer bir yapıda olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, "Google Chat" hizmeti için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın kodlarında yapılan incelemeler, Google Chat'e "Duyurular" isimli bir özellik geleceğini gözler önüne seriyor.

Google Chat'in Duyurular özelliği, WhatsApp'ın Kanallar özelliğine benzer bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu bölüm üzerinden topluluklarla paylaşımlar yapabilecekler. Henüz geliştirme aşamasındaki özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Google Chat'in yeni özelliği böyle görünecek

Google Chat'in yeni özelliği, bir veya birkaç kullanıcının paylaşım yapabileceği bir yapıda olacak. Ancak burada önemli bir bilinmez var. Kullanıcıların buradan paylaşılan mesajlara nasıl yanıt vereceği şimdilik belli değil. Beklentimiz, WhatsApp'ın Kanallar özelliği ile çok benzer bir deneyim sunulacak olması. Özellik yayımlandığında, bu sorunun cevabını net bir şekilde almış olacağız.

Google Chat için geliştirilmekte olan Duyurular özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.