Google, Meet-Zoom entegrasyonunun ardından Chat hizmetinin Slack ve Teams ile kesintisiz iletişim kuracağını duyurdu.

Son dönemde hem yeni uygulamalar duyuran hem de birbirinden farklı sektörlerde hizmet veren uygulamaları için yeni özellikler paylaşan Google, bunu yaparken en temelde kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Özellikle de Workspace kullanıcıları için işlerin kesintisiz ilerlemesi önemli olduğundan Google’ın atacağı her hamle de kritik oluyor.

ABD merkezli teknoloji devi, hâlihazırda kurumsal iletişimi sağlayacak kadar güçlü bir hizmete sahip değil. Zira Slack ve Microsoft Teams gibi rakipleri varken onlara yetişmesi de oldukça zor. Bu yüzden de Google, Slack ve Teams ile kesintisiz iletişim kurulabilmesi için Chat hizmetini geliştirdi.

Chat’ten atılan mesaj, Slack’te de görünecek.

2023 yılında Google, Chat hizmetine Teams ve Slack entegrasyonunu sağlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından az sayıda kişiye bu hizmeti deneme imkânı sunuldu. Şimdiyse Google, herkese açık şekilde özelliği paylaştı. Mio mimarisinde çalışan özellik, platformlar arasında sadece mesaj gönderilmesini değil; etiketleme ve emoji gönderme gibilerini de destekliyor.

Özelliğin kurumsal iletişim odaklı olduğunu ve kullanmak için ayrıca Mio lisansına ihtiyaç duyulacağını da belirtelim. Bunun haricinde Google, Meet hizmeti için de Zoom entegrasyonunu duyurmuştu. Bu sayede basit özellikleri kullanan kullanıcılar birbirleriyle iletişime geçebilecek.