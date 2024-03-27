Geçtiğimiz yıl kullanıcılarına HD görsel ve video gönderme seçeneğini sunan WhatsApp, bu özelliği varsayılan hâle getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp'tan fotoğraf ve video gönderirken kalitenin düştüğünü hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında bir güncelleme yayımlayan WhatsApp, fotoğrafların daha yüksek çözünürlükle gönderilebilmelerini mümkün kılmıştı. Yakında bu özellik otomatik olarak kullanılabilecek.

WhatsApp'ın Android için yayımladığı 2.24.7.17 beta güncellemesini yakından incelediğimizde karşımıza yeni bir ayar çıkıyor. Bu ayar sayesinde gönderilerimizin hangi kalitede aktarılacağını belirleyebiliyoruz. Böylece varsayılan gönderim şeklimizi yüksek kalite olarak seçebiliyoruz. Medya Yükleme Kalitesi adı verilen seçenek, ayarlarda Depolama ve Veri Kullanımı başlığı altında yer alıyor.

Özellik herkese yayınlandıktan şöyle bir ayar göreceksiniz:

Standart kalite seçildiğinde, görseller şu anda olduğu gibi sıkıştırılacak ve daha küçük boyutlu dosyalar daha hızlı bir şekilde karşıya aktarılacak. HD kalite seçeneğinde ise WhatsApp'ın iddiasına göre 6 kata kadar daha yüksek kalitede içerikler aktarılabilecek ve hâliyle de bu modda gönderimler daha yavaş gerçekleşecek. Dahası, bu ayar tabii olarak daha fazla internet harcanmasına neden olacak.

Öte yandan bu opsiyonun gelmesiyle birlikte medya paylaşma ekranındaki seçenekler kaybolmayacak, istenilen medyalar farklı çözünürlük seviyelerinde gönderilmek istendiğinde bu seçenekler kullanılabilecek. Her seferinde ayarlara girip tercih yapmak gerekmeyecek.

Bu özellik şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısına açılmış durumda ancak beta aşamasında karşılaşılan sorunların çözülmesinin ardından, kararlı sürüme gelecek olan güncellemeye eklenecek. Sonrasında uygulamalarını güncelleyen WhatsApp kullanıcıları bu özelliğe de erişim sağlayabilecek.