The New York Times'ın raporuna göre Google, son zamanların popüler yapay zekâsı ChatGPT nedeniyle alarma geçti. Şirketin, aramalarda kullanılacak sohbet botu da dahil olmak üzere bu sene içinde 20'den fazla yapay zekâ ürününü tanıtacağı belirtildi.

OpenAI’ın yakın zamanda kullanıma sunduğu yapay zekâ ChatGPT, kısa sürede herkes tarafından kullanılmaya başladı. Yapay zekânın geldiği seviyeyi gözler önüne seren sistem, problem çözmeden şiir yazmaya kadar aklınıza gelebilecek çoğu şeyi yapıyordu. Hâliyle bu durum, diğer şirketlerde endişelere de yol açmaya başladı.

The New York Times tarafından bugün paylaşılan bir rapor, Google’ın ChatGPT nedeniyle alarma geçtiğini ortaya koydu. Habere göre teknoloji devi, bu yıl ChatGPT’ye bir rakip çıkarmanın yanı sıra yapay zekâ konusunda önemli adımlar atacak.

Google, arama motorunun sohbet botu özellikli bir versiyonu üzerinde çalışıyor

New York Times, Google'ın bu yıl içinde kendi arama motorunun sohbet botu özelliklerine sahip bir versiyonunu göstereceğini bildirdi. Ayrıca şirketin, 2023 içerisinde 20’den fazla yapay zekâ projesini tanıtacağı da haberde yer aldı. Hatta ChatGPT konusunun çok ciddiye alındığı ve şirketin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’in bir cevap için yöneticilerle bir araya geldikleri bile ifade edildi.

Google’ın, kendi sohbet botunda doğru bilgiler verme, güvenliği sağlama ve dezenformasyondan kaçınmaya öncelik vereceği belirtildi. Şirketin yapay zekâ arama demosunu ne zaman tanıtacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak gelen bilgiler, mayıs ayında gerçekleştirilecek geliştirici konferansı I/O’da tanıtılabileceğini gösteriyor.

Teknoloji devinin bunun dışında, görüntüler oluşturan ve düzenleyen bir teknoloji üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Ayrıca, Microsoft’un GitHub Copilot yazılımına benzeyen PaLM-Coder 2 isimli bir kod oluşturma aracı ve Colab + Android adlı akıllı telefonlar için uygulama oluşturan bir aracın da gelebileceği aktarılıyor.

ChatGPT’nin Google’ın yerini alabileceği konuşuluyordu

ChatGPT’nin Google’ın yerini alabileceği söylentileri de son zamanlarda artmıştı. Öyle ki Google’ın, geçtiğimiz aylarda ChatGPT için kırmızı kod yayınladığı ve yapay zekâyı Google Arama üzerinde yaratabileceği etkilerden dolayı rakip görmeye başladığı iddia edilmişti.

Bunun yanı sıra 10 milyar dolar yatırım yapan Microsoft’un, ChatGPT’yi Bing arama motoruna entegre edeceği de birkaç hafta önce ortaya çıktı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu gelişme de Google kullanımının ciddi oranda etkilenebileceğini ortaya koydu.

Yapay zekâya hiç olmadığı kadar önem vermeyi planlayan Google, bugün 12 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Şirketin CEO’su Sundar Pichai de bugünkü açıklamasında yapay zekânın birincil öncelikleri olacağını ifade etmişti.