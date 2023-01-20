İnternetin en büyük ismi Google da toplu işten çıkarma furyasına kapıldı. Hızla büyüyen teknoloji şirketlerinin son haftalarda yüzleştiği gerçek, Google'ın da başına geldi.

Teknoloji şirketlerinde yaşanan devasa depremler, 2022 yılı boyunca toplu işten çıkarmalara yol açmıştı. Şirketler, geçtiğimiz yıl boyunca yaptıkları hızlı işe alımların getirdiği 'şişiklikten' kurtulmak için on binlerce çalışanını işten çıkarırken 2023 yılı da aynı tempoda başladı.

Son olarak bugün, Google’dan da beklenen haber geldi. İnternetin dev ismi, bugün paylaştığı duyuruda 12 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu sayı, toplam Google çalışanlarının %6’sını oluşturuyor.

Google CEO’su, bu karara neden olan şeylerin sorumluluğunu üstlendi:

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Google CEO’su Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği mesajda şirketi bu noktaya getiren tüm kararların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. İşten çıkarmaların en büyük nedeni Google için de hızlı büyümeyle gelen işe alma akımıydı.

“Son iki yılda dramatik büyüme dönemleri gördük. Bu büyümeyi yakalamak ve beslemek için bugün karşı karşıya olduğumuzdan farklı bir ekonomik gerçeklik ile işe alımlar gerçekleştirdik.”

Google, işten çıkarılacak çalışanlarına 6 ay sağlık, yeni işe yerleştirme ve göçmenlik desteği sunacağını açıkladı. Ayrıca ABD dışındaki çalışanları için yerel uygulamalar ile destekleneceği belirtildi.

İşten kovulacak çalışanlar, 2022 bonusları ve geri kalan tatillerinin ödemesini alacak, bildirim süresi boyunca (en az 60 gün) ödeme alacak ve 16 haftalık maaş ile her bir çalışma yılı için iki haftalık ekstra ücret alacaklar.

Evet, bazılarımız bu açıklamadan sonra "

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