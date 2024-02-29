Google, Chrome’daki arama önerilerine üç yeni özellik getirdiğini duyurdu. Özellikler, daha fazla görsel ve zayıf bağlantıda çalışma gibi önemli yenilikler içeriyor.

Google’ın en önemli özelliklerinden biri olan “arama önerileri”, internette bir şey bulmaya çalışanlar için şüphesiz biçilmiş bir kaftan. Bugün şirket tarafından yapılan açıklamalar ise bu önerilerin çok daha iyi hâle geleceğini gösteriyor.

Google’ın açıklamasına göre Chrome’daki arama önerilerine üç yeni özellik eklendi. Daha çok öneri ve görsel ekleyen bu özellikler, ne aradığından emin olamayanlardan kötü bağlantısı olanlara kadar birçok kişinin işine yarayacak.

Yeni sekme sayfasında geçmiş aramalarınıza ve başkalarının aramalarına göre öneriler sunulacak

Gelen ilk özellik, yeni sekme açtığınızda karşınıza çıkacak. Google, yukarıdan görebildiğiniz bu özellikle, arama kutusunda başkalarının aradığı benzer şeylere dayalı ve sizin geçmiş aramalarınızla ilgili öneriler sunacak. Örneğin yakın zamanda bir Kore yemeği aradıysanız yeni sekme açtığınızda herhangi bir şey yazmanıza gerek kalmadan diğer popüler Kore yemeklerine ilişkin öneriler göreceksiniz.

Android ve iOS’teki aramalarınızda daha fazla görsel göreceksiniz

İkinci özellik daha çok mobil tarafı ilgilendiriyor. Chrome, daha önceden adres çubuğunda belli bir ürünle doğrudan eşleşen görseller gösteriyordu. Ancak bu değişecek ve daha fazla görsel öneri sunulacak. Örneğin “bohem masa” araması yaptığınızda sadece masa değil, benzer diğer ürünlerin de görsellerini öneri kısmında göreceksiniz.

Bağlantınız zayıf olsa bile arama önerileri sunulacak

Google, son olarak bağlantı sorunu yaşayanları sevindirecek bir yenilik eklediğini belirtti. Açıklamaya göre Chrome’un Android ve iOS sürümü, telefonunuzda bağlantı sorunu yaşadığınızda bile arama önerisi gösterecek. Aynı zamanda gizli modda da kullanılabileceğini ekliyor. Şirket bu özelliğin nasıl çalışacağı hakkında pek detay vermedi.