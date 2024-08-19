Google, Chrome'un Android sürümünde çok yararlı olacak bir özellik test etmeye başladı. Özellik, ekran paylaşımı veya kaydı yapılırken hassas bilgilerinizi gizleyebilecek.

Google Chrome, dünyanın en popüler tarayıcısı konumunda. Milyarlarca insan, günlük hayatında internette gezinmek için bu tarayıcı kullanıyor. Tabii ki bol bol ekran paylaşımı da yapılabiliyor. Yeni gelecek bir özellik ise bu konuda daha güvenli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

İlk olarak Bleeping Computer tarafından fark edilen yeni özellik, Chrome’un Android sürümünde test edilmeye başladı. Yaptığı şey ise ekran paylaşımı sırasında hassas bilgileri gizlemek.

Ekran paylaşımı veya kaydı yapılırken hassas bilgilerinizi gizli tutacak

Ekran paylaşımı, ekran kaydı veya benzer işlevlere yönelik olan özellik, kullanıcının bu sırada daha güvende olmasını sağlayacak. Bunu da hassas bilgileri gizleyerek yapacak. Yani özellik aktifleştirildiğinde kredi kartı, şifre gibi bilgileriniz ekran paylaşımında veya kaydında görünmeyecek.

Oldukça yararlı olacak bu özellik şimdilik Android’de görüntülendi. Diğer sürümlere çıkışıyla ilgili bir bilgi yok. Ayrıca herkes için ne zaman sunulacağını da bilmiyoruz. Çıkış tarihi de dahil daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşacağız.