Google, Chrome OS 80 İle Gelen Yeni Özellikleri Açıkladı

Google, Chromebook'lar için tasarlanan işletim sistemi Chrome OS'un yeni sürümünü yayınladı. Yazılım devi, Chrome OS 80 ile birlikte kullanıcılara sunulacak iki yeni özelliği de tanıttı.

Chrome OS, Google tarafından geliştirilen ve ilk kez 2011 yılında Chromebook cihazlar için piyasaya sürülen Linux tabanlı bir işletim sistemi. Chrome OS her ne kadar Windows ve Mac bilgisayarların gerisinde kalsa da Google, işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor.

Google, açık kaynaklı işletim sisteminin yeni sürümü Chrome OS 80 ile gelen yenilikleri açıkladı. Yazılım devi, Chromebook bilgisayarlara gelen ve kullanıcı deneyimine odaklanan iki yeni özelliği detaylandırdı.

Chrome OS 80 ile gelen yenilikler:

Google, Chrome OS 80 ile birlikte Ambient EQ adlı yeni bir özelliği kullanıcılara sundu. Bu yeni özellik, Chromebook ekranının herhangi bir aydınlatma koşuluna otomatik olarak adapte olmasını sağlıyor. Ambient EQ, Chromebook ekranının beyaz dengesini ve renk sıcaklığını da ortama göre ayarlıyor.

Chrome OS 80 ile gelen bir diğer özellik ise Netflix uygulaması için picture-in-picture (PIP) desteği. Netflix uygulamasının yeni sürümü Google Play Store'da yayınlandı ve uygulama artık Chrome OS 80'de PIP işlevini destekliyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar Chromebook'ta herhangi bir işlem yaparken ekranın bir köşesinde sevdikleri Netflix dizilerini izleyebilecekler.

Google, Ambient EQ özelliğinin ilk olarak nisan ayında ABD'de satışa sunulacak olan Samsung Galaxy Chromebook'a geleceğini ve ardından diğer Chromebook'lar için yayınlanacağını açıkladı.