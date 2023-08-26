Google, Chrome’da okuyucu modunda metinleri sesli bir şekilde dinlemeye yarayan yeni bir özelliği test ediyor.

Google, Chrome masaüstündeki okuma modu için yeni bir özellik getiriyor. Metinleri sese dönüştüren özellik, Chrome’un en yeni sürümü olan Canary’de bulunuyor.

Yeni sürüme geçen kullanıcılar, okuma modundayken sayfanın üst tarafında yer alan “oynat” tuşuna basarak metni sesli bir şekilde dinleyebilecek.

Uzun metinleri okumak artık çok da sıkıcı olmayacak

Bir X (Twitter) kullanıcısı Leopeva64’ün paylaştığına göre Chrome’un son sürümüne sahip kullanıcılar, bundan sonra uzun metinleri okumak zorunda kalmayacak. Bunun yerine okuyucu modunda “oynat” tuşuna basarak, bütün metni Google’a okutabilecekler.

Bu özelliğin nasıl kullanılacağını, bir Reddit gönderisinde görebiliyoruz. Videoda göründüğü üzere ses robotik bir şekilde geliyor.

Öte yandan bu özellik Microsoft Edge’de bulunan Immersive View’de zaten bulunuyor. Üstelik Chrome’dakinden çok daha güçlü.