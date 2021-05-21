Google'ın Windows 10'daki Chrome için yayınladığı son yazılım güncellemesi, uygulamanın çökmesine, eklentilerin çalışmamasına ve uygulamanın hiç açılmamasına yol açıyor. Eğer siz de bu sorunlardan muzdaripseniz, bahsettiğimiz çözüm yollarına göz atabilirsiniz.

Bugüne kadar sizlerle paylaştığımız haberlerde genelde, Windows 10 güncellemelerinin sistem sorunlarına yol açtığından ve bu sorunların nasıl düzeltileceğinden bahsediyorduk. Bu kez yine Windows 10'da yaşanan ancak bu kez sorunun kaynağının Microsoft olmadığı bir sorundan bahsedeceğiz. Eğer sizler de bir Google Chrome kullanıcısıysanız, söz konusu problem sizi de etkilemiş olabilir.

Google Chrome'un Windows 10 kullanıcıları için sunulan son güncellemesi, çökme, tarayıcı eklentilerinin çalışmaması ve hatta Chrome'un hiç açılmaması gibi sorunlar yaşanmasına yol açtı. Milyonlarca kullanıcı tarafından forumlarda bildirilen bu sorun, Google tarafından da fark edilmiş durumda. Sorunun neden kaynaklandığı tam olarak belirlenememiş olsa da Google mühendisleri, bu sorunu çözmek için çalışmaya başladıklarını duyurdular.

Hatadan kurtulabilmek için yapabileceğiniz birkaç yol var

Kullanıcılar tarafından bildirimlere cevap veren bir Google mühendisi, sorunun kullanıcı verilerini depolama biriminde Chrome'un mevcut sürümüyle ilgili bilgiler tutan dizinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. Bundan kurtulmanın en basit yolunun Google Chrome'un beta sürümünü kullanmaya başlamak olduğunu ifade eden mühendis, sonraki kararlı sürüm güncellemesinin bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söylüyor. Ancak beta sürüm kullanmanın her zaman yeni ve daha büyük problemlere yol açabileceğini unutmamak gerek.

Bazı kullanıcılar tarafından yapılan açıklamalara göre bilgisayarı yeniden başlatmak da bu sorunu çözüyor. Ancak bu yöntemi deneyen çok sayıda kullanıcı, bunun hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Eğer sizler de Google Chrome ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, bu yöntem belki kurtulmanızı sağlayabilir. Ancak yazılım konusunda uzmanlaşmış bazı isimler, Google Chrome'un çökmesine yol açan sorun için kendi çözümlerini de üretmiş durumdalar. Dilerseniz şimdi de bu alternatif çözümlere bakalım.

Google Chrome'un çalışmasını sağlamak için deneyebileceğiniz alternatif çözümler

Yöntem 1

%LOCALAPPDATA\Google\Chrome\User Data konumuna ulaşın.

konumuna ulaşın. Bu klasörü farklı bir yere yedekleyin .

. " Local State " klasörünü silin.

" klasörünü silin. Chrome'u çalıştırın.

Sorun çözülürse yedeklediğiniz klasörü silebilirsiniz. Ancak bu kez beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız, yedeklediğiniz klasörü yeniden eski yerine kopyalayın.

Yöntem 2

Google Chrome'u bilgisayarınızdan kaldırın .

. Sabit diskinizin Program Dosyaları ya da Program Dosyaları (x86) klasöründe yer alacak Google Chrome klasörünü silin .

. Sistemin kurulu olduğu disk içerisindeki " Kullanıcılar " klasörünü açın. Kullanıcı adınıza tıkladıktan sonra App Data , ve Local isimli klasörlere girin. Burada Google Chrome'a ait olan klasörü silin . (Kullanıcılar klasöründe App Data'yı göremiyorsanız, gizli dosya ve klasörleri görünür hale getirin.)

" klasörünü açın. Kullanıcı adınıza tıkladıktan sonra , ve Local isimli klasörlere girin. Burada Google Chrome'a ait olan klasörü . (Kullanıcılar klasöründe App Data'yı göremiyorsanız, gizli dosya ve klasörleri hale getirin.) Başlat menüsüne girin ve " Kayıt Defteri Düzenleyicisi " yazmaya başlayın. Uygulamayı gördüğünüz anda yazmayı bırakın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi isimli uygulamayı çalıştırın.

" yazmaya başlayın. Uygulamayı gördüğünüz anda yazmayı bırakın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi isimli uygulamayı çalıştırın. " HKEY_CURRENT_USER " ve " HKEY_LOCAL_MACHINE " dizinlerinde önce " Software " sonra da " Google " alt dizinlerine tıklayın.

" ve " " dizinlerinde önce " " sonra da " " alt dizinlerine tıklayın. Karşınıza çıkan tüm girdileri silin .

. Google Chrome'u indirin ve yeniden yükleyin.

Eğer bu yöntemlerle uğraşmak istemezseniz ya da yapsanız bir sorununuzu çözmez ise Windows 10'da önyüklü olan Microsoft Edge'i ya da farklı bir internet tarayıcısını kullanmayı tercih edebilirsiniz.