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Xbox'ta Kriz Derinleşiyor: Üç Geliştirici Stüdyo Kapatılabilir!

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İddialara göre Microsoft, Xbox'ın üç önemli geliştirici stüdyosunu kapatmayı planlıyor.

Xbox'ta Kriz Derinleşiyor: Üç Geliştirici Stüdyo Kapatılabilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hatırlayacağınız üzere daha kısa bir süre önce Microsoft’un, South of Midnight oyununun arkasındaki stüdyo olan Compulsion Games’i kapatmayı düşündüğüne dair haberler gündeme düşmüştü.

Şimdi ise Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, tehlike sadece bu stüdyoyla sınırlı değil. Xbox’ın el üstünde tutulan diğer birçok ünlü stüdyosu da şu anda tamamen kapatılma riskiyle burun buruna gelmiş durumda.

İçerikten Görseller

Xbox'ta Kriz Derinleşiyor: Üç Geliştirici Stüdyo Kapatılabilir!
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Ninja Theory ve Double Fine için yolun sonu

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İddiaların odağındaki isimler oyun dünyasını sarsacak cinsten. Rapora göre Psychonauts 2 ve Keeper gibi yapımlara imza atan Double Fine ile Senua’s Saga: Hellblade 2’nin arkasındaki Ninja Theory stüdyoları kapatılmak üzere.

İşin en çarpıcı ve dramatik yanı ise Ninja Theory’nin daha henüz iki hafta önce, 7 Haziran’daki Xbox Games Showcase sırasında serinin üçüncü oyunu Senua’yı geliştirdiğini resmî olarak müjdelemiş olması. Bu duyurunun üzerinden sadece iki hafta geçmişken stüdyonun kapatılacak olduğuna yönelik iddialar, Xbox çatısı altındaki planlamaların çıkmaza girdiğinin göstergesi.

Bahsi geçen bu üç stüdyo (Compulsion Games, Double Fine ve Ninja Theory), Xbox'ın bir dönem agresif bir şekilde yürüttüğü stüdyo satın alma çılgınlığı sırasında, iki yıllık bir periyotta Microsoft bünyesine katılmıştı. Sızıntılara göre Microsoft, bu stüdyolara bağımsızlıklarını geri satın alma fırsatı tanıyacak ancak içerideki kaynaklar, stüdyolar özgürlüklerini satın alıp ayrılmayı başarsa bile bu sürecin kaçınılmaz olarak çok ciddi işten çıkarmalarla ve küçülmelerle sonuçlanacağını belirtiyor.

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Microsoft Xbox Oyunlar

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