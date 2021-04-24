Google, internet tarayıcısı Chrome’da tarayıcı geçmişini daha sınırlı bir şekilde gösterecek ‘Memories’ isimli yeni bir özelliği test ediyor. Henüz yalnızca Canary sürümünde kullanılabilen özellik, yalnızca tarayıcıyı başlattığınız andan itibaren ziyaret ettiğiniz yerleri listeliyor.

Google, günümüzün en popüler tarayıcısı Chrome’a yeni bir özellik eklemeden önce elbette bu özelliği son sürümde sunmadan önce teste sokuyor. Şirketin geliştirilen özellikleri son kullanıcıda test ettiği ilk yerse internet tarayıcısının Canary sürümü. Bugün de Canary sürümünde dolaşan kullanıcılar, karşılarına yeni bir özelliğin çıktığını gördü.

Google’ın sunduğu bu yeni özellik, “Memories (Anılar)” ismini taşıyor. İsminden de kısmen anlaşılabileceği üzere özellik, Geçmiş’e benzer bir işleve sahip. Tabii Chrome’da tarayıcı geçmişini gösteren iki özelliğin bulunması epey saçma olacağından bu iki özellik önemli bir ayrım noktasına sahip.

Geçmiş’in daha sınırlı ve toplu hali:

Chrome’da kullandığımız ve daha önce ziyaret ettiğimiz sayfaları gördüğümüz Geçmiş sekmesi, bize tüm bilgileri kronolojik sıraya göre sıralıyor. Bu sayfada gördüğümüz her bir satırda yer alan sayfa, ziyaret ettiğimiz tarih, saat, sayfanın simgesi, başlığı ve adresiyle birlikte gözüküyor. Sayfalara geçmişten ulaşılabildiği gibi bunları geçmişten de kaldırabiliyoruz.

Canary’de “://flags/#memories” adresi üzerinden aktifleştirebileceğiniz Memories özelliğiyse var olan tarama geçmişini size göstermiyor. Bunun yerine tarayıcıyı başlattığınız andan itibaren sekme grupları ya da yer işaretlerinden ziyaret ettiğiniz siteleri listeliyor. Her bir site açılabilir menü şeklinde yer alıyor ve bu menü açıldığında sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar kronolojik olarak gösteriliyor.

Google’ın Canary sürümünde kullanıcılara sunduğu deneysel özellikler her zaman son sürüme gelmiyor. Memories özelliğinin de Geçmiş’e göre farklı bir kullanım sunması durumunda özelliğin son sürüme gelmesini bekleyebiliriz. Öte yandan her ne kadar farklı bir amaca sahip olsa da bu özelliğin Geçmiş’in yerini alamayacağının düşünülüp yayınlanmaması da ihtimallerden biri.