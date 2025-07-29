Google Chrome, alışveriş sitelerinde incelenen ürünler hakkında yorumları derleyen bir yapay zekâ özelliği duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için efsane bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, çevrim içi alışveriş sitelerinde ürün yorumu okuyan kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Google Chrome'un yeni özelliğine yakından bakalım.

Bir internet sitesi üzerinden alışveriş yapacağınız zaman yorumları okunursunuz. Neticede kullanıcı yorumları, söz konusu ürün için oldukça önemlidir. İşte Google Chrome'un yeni özelliği, bu süreci kolaylaştıracak. Yapay zekâ, mesela Amazon'da incelediğiniz bir ürünün kullanıcı yorumlarını analiz edip, size bir özet sunacak.

Google Chrome'un yeni özelliği işte böyle görünecek

Google Chrome'un yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Kullanıcı, incelediği bir ürünün adres çubuğunda bu yeni özelliği görecek. İlk aşamada masaüstü versiyon için erişime açılan özellik, şimdilik sadece ABD'de ve İngilizce hizmet veren alışveriş sitelerinde kullanılabilecek özellik, kullanıcı yorumlarının yanı sıra mağaza hakkında bilgiler, ürün kalitesi, fiyatlandırma, müşteri hizmetleri ve iade politikası hakkında da bilgi verecek.

Aslına bakacak olursak yapay zekânın yorumları özetlemesi, son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojiydi. Amazon'un yanı sıra Hepsiburada gibi yerli e-ticaret platformları da doğrudan kullanıcı yorumlarının özetini sunuyor. Google Chrome, bu özelliği dev e-ticaret platformlarının ötesine taşıyacak diyebiliriz.