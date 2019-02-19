Google'a saldıran siber korsanlar, Pakistan bayrağı aratıldığında tuvalet kağıdının gösterilmesini sağladılar.

Google, dünyanın en çok siber saldırı alan web sitesi. Buna sebep olarak da kolaylıkla ulaşılabilir olması ve en çok kullanılan web sitesi olması gösterilebilir. 14 Şubat'ta Hindistan yönetimi altındaki Kaşmir'de, tam 40 askerin hayatını kaybetmesi sonrasında hackerlar seslerini duyurmak istediler.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik, sosyal medyaya ve internetin kendisine sıçradı. Hint hacker'lar, yaşanan gelişmeleri protesto etmek için Google'ın arama algoritmalarını bozdu. Bir süredir "Pakistan" araması yapan herkes, bir yanda tuvalet kağıdı görseliyle karşılaşmaya başladı.

Aslında bu sürecin bir hack işlemi olduğunu da söylemek zor. Geçmişte de birçok farklı grup Google'ın algoritmasını kullanarak bu tip eylemler yapmıştı. Maalesef, şirketin aramaları iyileştirmek ve özelleştirmek için kullandığı yapay zeka ve yazılımlar bazen manipüle edilebiliyor.