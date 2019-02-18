  • Türkiye'de Bu Ay Google'da En Çok Yapılan 20 Arama

Türkiye'de Bu Ay Google'da En Çok Yapılan 20 Arama

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Şubat ayının sonlarına doğru yaklaşırken, Türkiye'deki internet kullanıcılarının bu ay içerisinde en çok arattıklarını sizler için derledik.

İçinde bulunduğumuz ayın bugüne dek en fazla yapılan Google aramaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda yine güncel konular göze çarpıyor. Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google'da En Çok Yapılan Aramalar (1 Şubat - 18 Şubat Arası)

  • Uğur Polat jokey
  • MEB
  • Abdülhamid
  • Ümit Öztürk
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
  • Moliere
  • EBA
  • İŞKUR
  • ePttAVM
  • Ozan Arif

  • Sevgiliye güzel sözler
  • Benzine zam
  • Müge Anlı
  • Netflix
  • Sevgililer Günü
  • Rashad Muhammed
  • Katerina Dalaka
  • Survivor Türkiye Yunanistan
  • Berk Oktay
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Etiketler: google, internet, türkiye
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