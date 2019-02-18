Türkiye'de Bu Ay Google'da En Çok Yapılan 20 Arama

Şubat ayının sonlarına doğru yaklaşırken, Türkiye'deki internet kullanıcılarının bu ay içerisinde en çok arattıklarını sizler için derledik.

İçinde bulunduğumuz ayın bugüne dek en fazla yapılan Google aramaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda yine güncel konular göze çarpıyor. Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir. Google'da En Çok Yapılan Aramalar (1 Şubat - 18 Şubat Arası) Uğur Polat jokey

MEB

Abdülhamid

Ümit Öztürk

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Moliere

EBA

İŞKUR

ePttAVM

Ozan Arif Sevgiliye güzel sözler

Benzine zam

Müge Anlı

Netflix

Sevgililer Günü

Rashad Muhammed

Katerina Dalaka

Survivor Türkiye Yunanistan

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