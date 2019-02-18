Türkiye'de Bu Ay Google'da En Çok Yapılan 20 Arama

İçinde bulunduğumuz ayın bugüne dek en fazla yapılan Google aramaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda yine güncel konular göze çarpıyor. Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.
Google'da En Çok Yapılan Aramalar (1 Şubat - 18 Şubat Arası)
- Uğur Polat jokey
- MEB
- Abdülhamid
- Ümit Öztürk
- Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- Moliere
- EBA
- İŞKUR
- ePttAVM
- Ozan Arif
- Sevgiliye güzel sözler
- Benzine zam
- Müge Anlı
- Netflix
- Sevgililer Günü
- Rashad Muhammed
- Katerina Dalaka
- Survivor Türkiye Yunanistan
- Berk Oktay