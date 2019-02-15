Google bizi bizden iyi tanıyor, en ufak hareketimizi takip ediyor ve kayıt altına alıyor. Hedefli reklamlar için kullanılan bu verilerin miktarı arttıkça, insanlar doğal olarak rahatsız olmaya başladılar. Peki Google'da bulunan tüm verilerinizi nasıl silebilirsiniz?

Google, her adımımızı takip ediyor ve kaydediyor, biz fark etmeden arka planda sürekli verilerimizi topluyor. Peki bu verilerin toplanmasının önüne geçilebilir mi, geçilirse nasıl geçilir ve hatta bu veriler silinebilir mi? Bu yazımızda sizlere; Android cihazlar, YouTube, arama motorları ve daha birçok yerdeki verilerinizi toplayan Google'dan; verilerinizi nasıl silebileceğinizi ve verilerinizin toplanmasına nasıl engel olacağınızı anlatacağız.

Başlamadan önce bilmeniz gerek: Google'ın veri toplama politikası

Google elde ettiği her fırsatta kullanıcılarının verilerini sömürüyor. Konum değiştirdiğiniz anda, gittiğiniz konuma göre size; otel, araç kiralama ve uçak bileti reklamlarını önünüze çıkartan Google, aynı işlemi girdiğimiz siteler için de yapıyor. Bir ürüne baktığınızda günlerce ve haftalarca sağda solda çıkan reklamlarda bunu gözünüze çarpan Google, arka planda aslında sadece reklamdan çok daha fazlasını saklıyor olabilir.

Google hesaplarını cihazlarına bağlayan Android kullanıcılarının; hangi tarihte, hangi saatte ekranının kilidini açtığı, hangi uygulamayı ne kadar süre kullandığı, fotoğraflar uygulamasına dahi girip girmediği Google tarafından kayıt altına alınıyor. Google ise bu veriler konusunda: "Kendilerine ait bilgilere saygı duyulacağı ve bu bilgilerin gerekli özen gösterilerek işleneceği konusunda kullanıcıların bize güvenmesini isteriz." diyor. Peki gerçekten güvenmeli miyiz?

Bizi adeta bizden daha iyi tanıyan Google, biz internette gezindikten sonra tarayıcımızdan arama geçmişini temizlesek dahi bunları kendi sisteminde tutmaya devam ediyor, silmiyor. Bu ve bunun gibi her tür bilgimizin kayıt altına alındığı bir yer var: Google My Activity.

Not: Haberimizdeki maddeleri uyguladıktan sonra girdiğiniz siteler ve baktığınız ürünler ile alakalı reklamlar karşınıza çıkmayacaktır. Reklamlar rastgele karşınıza çıkacak, YouTube’da önerilen videolar ise ilgi alanlarınıza ve bölgenize göre listelenecektir.

Google My Activity nasıl kullanılır?

Google'ın bütün verilerimizi depoladığı platformu My Activity, bize hangi adımlarımızın takip edildiğini gösteriyor. YouTube'daki anketlere olan yanıtlarımız, videolara verdiğimiz "İlgilenmiyorum" bildirimi, cihazlarımızın bilgileri, konumlarımızın bilgileri, ilgi alanlarımız ve günlük hayatta kullandığımız kelimeler dahil Google, elde ettiği bütün verileri burada depoluyor. Peki kişisel verilerimizin toplanmasını nasıl engelleriz?

1. Bütün verilerinizi görmek:

Google My Activity platformunun ana sayfasında (sol üstteki logoya tıklayarak ulaşabilirsiniz) Google tarafından elde edilen tüm bilgileriniz yer alıyor. Google'ın hangi saatte; akıllı telefonunuzun ekranını açtığınızı, hangi uygulamaya giriş yaptığınızı bile kayıt altına aldığını gösteren bu "toplu görüntüleme" gerçekten içleri ürpertiyor. Burada bulunan adımları inceleyebilir ve istediğinizi silebilirsiniz. Hepsini temizlemek için sonraki adımları takip edin.

2. Etkinlik kontrolleri ekranı:

Menünün sol tarafından erişebileceğiniz etkinlik kontrolleri sekmesinde Google'ın sizin hakkınızda takip ettiği alanları görebilirsiniz. Aktif olan bu maddeleri tek tek deaktif duruma getirmeniz, bilgilerinizi güvenliği için öneriliyor. Deaktif duruma getirdiğiniz her madde, o madde ile ilgili bilgilerinizi kayıt altına alınmasını ve kullanılmasını durduracaktır.

Yukarıdaki fotoğraflar gibi uzanan listede Google'ın sizin hakkınızda takip ettiği kişisel verileri görüyorsunuz. Bunları deaktif hâle getirek daha fazla verinizin takip edilmesini engelleyebilirsiniz.

3. Diğer Google etkinliklerini görün:

Aynı platformda sol taraftaki menüde bulunan Diğer Google Etkinlikleri kısmı ise en can alıcı yer. Burada konumunuzdan tutun kullandığınız kelimelere, araştırma amaçlı paylaşılan verilerden, görüntülediğiniz haber türlerine kader birçok kişisel veriniz barındırılıyor. Aynı sayfa içerisinde bulunan onlarca maddeyi tek tek inceleyerek kişisel verilerinizi Google üzerinden kaldırmanızı öneririz.

Chrome Geçmişi maddesi ise siz silseniz dahi burada kayıt altında tutulan girdileri gösteriyor. Geçmişi Göster bağlantısına tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üstünde bulunan 3 noktaya tıklayarak tümünü sil seçeneğini seçebilir ve tüm Chrome verilerinizin Google'dan silinmesini sağlayabilirsiniz.

Teknoloji devi Google'ın bu kadar bilgimizi kaydetmesi gerçekten içler acısı bir durum. Kişisel verilerimizin Google'da güvende olduğu söyleniyor. Yine de özellikle Facebook'un Cambirdge Analytica skandalı gibi olaylar, insanları bu konuda şüpheciye sürüklüyor. Bu tarz vakalar, kişisel verilerimizin güvenliği hakkında kişisel bir çaba sergilememiz gerekitiğini gösteriyor.